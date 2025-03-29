Марат Сафин вошел в штаб Андрея Рублева
Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин вошел в команду Андрея Рублева на предстоящий грунтовый сезон, заявил «Матч ТВ» глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Ранее в субботу телеграм-канал «Больше!» сообщил, что Сафин будет новым тренером Рублева, при этом основным тренером спортсмена останется Фернандо Висенте.
«Я бы сказал, что Марат не тренером Андрея стал, а вошел в команду на предстоящий грунтовый сезон. Теперь важно, чтобы Марат передал свое мастерство Рублеву», — сказал Тарпищев.
РБК обратился за комментарием к Марату Сафину.
Рублев в понедельник станет первой ракеткой России — Даниил Медведев опустится на 11-е место в рейтинге ATP.
В январе Рублев рассказал, что Сафин очень помог ему справиться с депрессией и тревогой. В феврале Рублев, комментируя информацию о планах Сафина стать тренером, сказал, что будет рад, если у него получится.
Сафин — бывшая первая ракетка мира, победитель Australian Open (2005) и US Open (2000), двукратный чемпион Кубка Дэвиса.
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