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Марат Сафин вошел в штаб Андрея Рублева

Тарпищев: Марат Сафин вошел в команду Андрея Рублева на грунтовый сезон
Тарпищев выразил надежду, что Сафин передаст свое мастерство Рублеву, который станет первой ракеткой России. Рублев ранее говорил, что Сафин помог ему справиться с депрессией и тревогой
Марат Сафин
Марат Сафин (Фото: Matt King / Getty Images)

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин вошел в команду Андрея Рублева на предстоящий грунтовый сезон, заявил «Матч ТВ» глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Ранее в субботу телеграм-канал «Больше!» сообщил, что Сафин будет новым тренером Рублева, при этом основным тренером спортсмена останется Фернандо Висенте.

«Я бы сказал, что Марат не тренером Андрея стал, а вошел в команду на предстоящий грунтовый сезон. Теперь важно, чтобы Марат передал свое мастерство Рублеву», — сказал Тарпищев.

РБК обратился за комментарием к Марату Сафину.

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Рублев в понедельник станет первой ракеткой России — Даниил Медведев опустится на 11-е место в рейтинге ATP.

В январе Рублев рассказал, что Сафин очень помог ему справиться с депрессией и тревогой. В феврале Рублев, комментируя информацию о планах Сафина стать тренером, сказал, что будет рад, если у него получится.

Сафин — бывшая первая ракетка мира, победитель Australian Open (2005) и US Open (2000), двукратный чемпион Кубка Дэвиса.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
При участии
Ольга Ваганова
теннис Андрей Рублев (теннисист) Марат Сафин
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