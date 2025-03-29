Марат Сафин вошел в штаб Андрея Рублева

Тарпищев выразил надежду, что Сафин передаст свое мастерство Рублеву, который станет первой ракеткой России. Рублев ранее говорил, что Сафин помог ему справиться с депрессией и тревогой

Марат Сафин (Фото: Matt King / Getty Images)

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин вошел в команду Андрея Рублева на предстоящий грунтовый сезон, заявил «Матч ТВ» глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Ранее в субботу телеграм-канал «Больше!» сообщил, что Сафин будет новым тренером Рублева, при этом основным тренером спортсмена останется Фернандо Висенте.

«Я бы сказал, что Марат не тренером Андрея стал, а вошел в команду на предстоящий грунтовый сезон. Теперь важно, чтобы Марат передал свое мастерство Рублеву», — сказал Тарпищев.

РБК обратился за комментарием к Марату Сафину.

Рублев в понедельник станет первой ракеткой России — Даниил Медведев опустится на 11-е место в рейтинге ATP.

В январе Рублев рассказал, что Сафин очень помог ему справиться с депрессией и тревогой. В феврале Рублев, комментируя информацию о планах Сафина стать тренером, сказал, что будет рад, если у него получится.

Сафин — бывшая первая ракетка мира, победитель Australian Open (2005) и US Open (2000), двукратный чемпион Кубка Дэвиса.