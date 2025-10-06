Лучший игрок НХЛ будет получать по новому контракту меньше Капризова
Канадский нападающий Коннор Макдэвид, лидер финалиста Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз», продлил контракт с клубом на два сезона со средней зарплатой $12,5 млн в год, сообщила пресс-служба клуба НХЛ в соцсети X.
У 28-летнего Макдэвида оставался последний год по восьмилетнему контракту с «Ойлерз» на $100 млн, и он мог стать неограниченно свободным агентом.
Канадец считается одним из лучших хоккеистов мира, а NHL Network назвала его лучшим игроком лиги. Он пять раз становился лучшим бомбардиром (2017, 2018, 2021–2023) и трижды самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ (2017, 2021, 2023), а также стал всего вторым полевым игроком, признанным MVP в проигранном плей-офф (2024).
Макдэвид два раза подряд выводил «Эдмонтон» в финал Кубка Стэнли, где команда проигрывала «Флориде» с российским вратарем Сергеем Бобровским.
В сентябре партнер Макдэвида Леон Драйзайтль продлил контракт с «Эдмонтоном» на восемь лет со средней зарплатой $14 млн в год.
Как отмечает ESPN, от Макдэвида ждали именно краткосрочного соглашения и не такого крупного, как в случае с рекордным восьмилетним контрактом Кирилла Капризова в «Миннесота Уайлд» (в среднем $17 млн в год).
Макдэвид является чемпионом мира 2016 года в составе сборной Канады.
