Два россиянина вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ

Сезон НХЛ стартует 8 октября по московскому времени

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошел в топ-5 лучших игроков НХЛ по версии NHL Network. Рейтинг составлен на основании мнений экспертов.

Кучеров является лучшим бомбардиром двух последних сезонов, всего в карьере он трижды становился лучшим бомбардиром. Он один из десяти игроков с не менее тремя «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру), семь уже в Зале хоккейной славы, остальные (Яромир Ягр, Коннор Макдэвид) туда, как ожидается, войдут: Кучеров находится в шести очках от 1000. Он станет 101-м игроком, который покорит эту отметку.

Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский занял девятое место в рейтинге. Среди вратарей выше только самый ценный игрок прошлого сезона Коннор Хеллибак («Виннипег Джетс»).

На протяжении последних лет игроки НХЛ называют Василевского лучшим вратарем лиги. Россиянин в прошлом сезоне занял второе место в НХЛ по количеству побед (38), четвертое по среднему количеству пропущенных шайб (2,18) и проценту отраженных бросков (92,1%), а также второе место по количеству «сухих» матчей (6).

Он занял второе место по количеству сэйвов (1581) и провел на площадке больше всего минут, чем кто-либо другой на этой позиции (3743:05). 31-летний игрок помог «Лайтнинг» выйти в плей-офф восьмой сезон подряд. Он является пятикратным финалистом премии «Везина» и с сезона 2015/16 (когда дебютировал) занимает первое место по количеству побед (324) и второе по количеству «сухих» игр (39) в НХЛ. Василевский — один из немногих вратарей, кто стал самым ценным игроком Кубка Стэнли, получив «Конн Смайт Трофи» (2021 год).

Топ-10 лучших игроков НХЛ по версии NHL Newtwork

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), нападающий.

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), нападающий.

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), нападающий.

4. Кэйл Макар («Колорадо Эвеланш»), защитник.

5. Никита Кучеров («Тампы-Бэй Лайтнинг»), нападающий.

6. Александр Барков («Флорида Пантерз»), нападающий.

7. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), нападающий.

8. Коннор Хеллибак («Виннипег Джетс»), вратарь.

9. Андрей Василевский («Тампы-Бэй Лайтнинг»), вратарь.

10. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), защитник.