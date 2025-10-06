 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей НХЛ Флорида Чикаго 1 1,6 x 4,8 2 4,6 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Иран 1 1,45 x 4,1 2 8,5 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Чехия Хорватия 1 3,05 x 3,2 2 2,4 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Исландия Украина 1 3,05 x 3,2 2 2,45 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Два россиянина вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ

Сезон НХЛ стартует 8 октября по московскому времени

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошел в топ-5 лучших игроков НХЛ по версии NHL Network. Рейтинг составлен на основании мнений экспертов.

Сезон НХЛ стартует 8 октября по московскому времени.

Кучеров является лучшим бомбардиром двух последних сезонов, всего в карьере он трижды становился лучшим бомбардиром. Он один из десяти игроков с не менее тремя «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру), семь уже в Зале хоккейной славы, остальные (Яромир Ягр, Коннор Макдэвид) туда, как ожидается, войдут: Кучеров находится в шести очках от 1000. Он станет 101-м игроком, который покорит эту отметку.

Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский занял девятое место в рейтинге. Среди вратарей выше только самый ценный игрок прошлого сезона Коннор Хеллибак («Виннипег Джетс»).

На протяжении последних лет игроки НХЛ называют Василевского лучшим вратарем лиги. Россиянин в прошлом сезоне занял второе место в НХЛ по количеству побед (38), четвертое по среднему количеству пропущенных шайб (2,18) и проценту отраженных бросков (92,1%), а также второе место по количеству «сухих» матчей (6).

Он занял второе место по количеству сэйвов (1581) и провел на площадке больше всего минут, чем кто-либо другой на этой позиции (3743:05). 31-летний игрок помог «Лайтнинг» выйти в плей-офф восьмой сезон подряд. Он является пятикратным финалистом премии «Везина» и с сезона 2015/16 (когда дебютировал) занимает первое место по количеству побед (324) и второе по количеству «сухих» игр (39) в НХЛ. Василевский — один из немногих вратарей, кто стал самым ценным игроком Кубка Стэнли, получив «Конн Смайт Трофи» (2021 год).

Топ-10 лучших игроков НХЛ по версии NHL Newtwork

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), нападающий.

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), нападающий.

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), нападающий.

4. Кэйл Макар («Колорадо Эвеланш»), защитник.

5. Никита Кучеров («Тампы-Бэй Лайтнинг»), нападающий.

6. Александр Барков («Флорида Пантерз»), нападающий.

7. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), нападающий.

8. Коннор Хеллибак («Виннипег Джетс»), вратарь.

9. Андрей Василевский («Тампы-Бэй Лайтнинг»), вратарь.

10. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), защитник.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Руслан Алиев
Никита Кучеров Андрей Василевский НХЛ россияне в НХЛ Коннор Макдэвид
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Над Россией сбили крылатую ракету «Нептун» и 6 снарядов HIMARS Политика, 12:39
Песков заявил о потенциале России в космосе для нужд военной операции Политика, 12:38
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе Политика, 12:36
Кремль ответил на слова Трампа, назвавшего предложение по ДСНВ «хорошим» Политика, 12:35
Сезонная смена шин: когда «переобуваться» и что важно знать о покрышках Авто, 12:32
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Politico предрекла, что попытки вотума недоверия главе ЕК станут рутиной Политика, 12:26
Экс-руководитель Ernst&Young в России возглавил совет директоров «Динамо» Спорт, 12:25
Николаевский губернатор раскритиковал «Мерседесы» организаторов майдана Политика, 12:24
Крупный метеорит упал в Индонезии. Видео Общество, 12:23
Судившемуся с IKEA бизнесмену вменяли взятку для отправки на спецоперацию Общество, 12:22
«Золотое Яблоко» выпустит ЦФА на 1 млрд руб. Какие предложили условия Крипто, 12:21
В Индии начались совместные с Россией антитеррористические учения Политика, 12:16