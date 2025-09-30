 Перейти к основному контенту
Капризов побил рекорд Овечкина и стал самым высокооплачиваемым в НХЛ

Капризов побил рекорд Овечкина и подписал крупнейший контракт в истории НХЛ
Кирилл Капризов подписал восьмилетний контракт с «Миннесотой» на сумму $136 млн ($17 млн в год)
Кирилл Капризов
Кирилл Капризов (Фото: David Berding / Getty Images)

Российский форвард Кирилл Капризов подписал новый рекордный контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд». Об этом сообщается на сайте команды.

Срок соглашения с 28-летним Капризовым составил восемь лет, средняя годовая зарплата — $17 млн. Общая сумма контракта, который начнет действовать с сезона 2026/27, составляет $136 млн.

Капризов стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ как по среднему доходу, так и по общей сумме. Предыдущие рекорды принадлежали россиянину Александру Овечкину («Вашингтон Кэпиталз», $124 млн) и немцу Леону Драйзайтлю ($14 млн в среднем, «Эдмонтон Ойлерз»).

Действующий контракт Капризова рассчитан до лета 2026 года, россиянин зарабатывает $9 млн за сезон.

Капризов из-за травмы и операции провел в прошлом сезоне 41 матч в регулярке (25 шайб и 31 результативная передача), а в плей-офф на его счету шесть игр, пять голов и четыре ассиста. Россиянин до травмы входил в число лидеров бомбардирской гонки.

Всего за пять сезонов в составе «Миннесоты» на счету Капризова 319 матчей и 386 (185+201) очков.

Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Миннесота Уайлд Кирилл Капризов
