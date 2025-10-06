Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерс», где его ждет неудобный соперник
Третья ракетка России Даниил Медведев вышел в четвертый круг (1/8 финала) турнира серии «Мастерс» в Шанхае с призовым фондом $9 млн.
В третьем круге россиянин, 18-й в рейтинге ATP, встречался с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной (20-й) и победил со счетом 6:3, 7:6 (7:5).
Медведев выиграл у испанца пять из шести предыдущих встреч.
За выход в четвертьфинал сыграет с американцем Лернером Тьеном (36-й). В конце сентября Медведев снялся с матча против Тьена на турнире в Пекине из-за судорог, а в начале года проиграл ему на Australian Open.
Медведев — последний из россиян в одиночном разряде турнира.
Победитель соревнований 2024 года Янник Синнер накануне снялся с матча третьего круга из-за судорог.
