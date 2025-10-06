 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей НХЛ Флорида Чикаго 1 1,6 x 4,8 2 4,5 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Иран 1 1,45 x 4,05 2 8,5 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Чехия Хорватия 1 3,05 x 3,2 2 2,4 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Исландия Украина 1 3,2 x 3,25 2 2,3 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерс», где его ждет неудобный соперник

Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерс» в Шанхае, где его ждет неудобный соперник
Медведев обыграл испанца Давидовича-Фокину и вышел в 1/8 финала. Его следующим соперником будет американец Тьен, которого он не смог обыграть на Australian Open и недавнем турнире в Пекине
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: XinHua / Global Look Press)

Третья ракетка России Даниил Медведев вышел в четвертый круг (1/8 финала) турнира серии «Мастерс» в Шанхае с призовым фондом $9 млн.

В третьем круге россиянин, 18-й в рейтинге ATP, встречался с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной (20-й) и победил со счетом 6:3, 7:6 (7:5).

Медведев выиграл у испанца пять из шести предыдущих встреч.

За выход в четвертьфинал сыграет с американцем Лернером Тьеном (36-й). В конце сентября Медведев снялся с матча против Тьена на турнире в Пекине из-за судорог, а в начале года проиграл ему на Australian Open.

Медведев — последний из россиян в одиночном разряде турнира.

Победитель соревнований 2024 года Янник Синнер накануне снялся с матча третьего круга из-за судорог.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Даниил Медведев ATP
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Сменившая гражданство Касаткина досрочно завершила сезон
Спорт
Российская теннисистка Потапова досрочно завершила сезон из-за травмы
Спорт
Синнер не смог защитить титул чемпиона «Мастерс» в Шанхае из-за судорог
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Что такое реферальные программы на криптобиржах Крипто, 18:47
В Англии разграбили три особняка экс-главы РАО Федотова Бизнес, 18:46
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 18:45
Вторая ракетка России стартовала с победы на крупном турнире WTA в Ухане Спорт, 18:42
В МАГАТЭ зафиксировали артиллерийские обстрелы вблизи Запорожской АЭС Политика, 18:41
Суды арестовали готовивших взрывы в синагогах в двух регионах Политика, 18:38
The Times назвала Макрона «хромой уткой» Политика, 18:30
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерс», где его ждет неудобный соперник Спорт, 18:27
В США впервые разрешили стейкинг в криптовалютных ETF. Почему это важно Крипто, 18:27
Как бизнесу преодолеть зависимость от зарубежных ERP-платформ Отрасли, 18:26
Как эмитенты ищут капитал и доверие инвесторов Инвестиции, 18:22
В Москве машина скорой помощи опрокинулась после столкновения с автобусом Общество, 18:18
Приносить пользу и работать по своим правилам: зачем молодежи свой бизнес Тренды, 18:18