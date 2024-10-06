Глава РПЛ призвал не припоминать Пьяничу отказ играть со сборной России

Новичок ЦСКА Миралем Пьянич в 2022 году выступал против матча Босния — Россия. Александр Алаев считает, что все могут поменять свое мнение, а сам он рад приезду в РПЛ такой звезды

Миралем Пьянич (Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА)

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что рад приезду в ЦСКА боснийского полузащитника Миралема Пьянича, несмотря на его нежелание играть со сборной России в 2022 году. Слова Алаева приводит «Матч ТВ».

Пьянич, бывший игрок «Ювентуса» и «Барселоны», в воскресенье дебютировал за ЦСКА в РПЛ в дерби с «Динамо» (2:1). В 2022 году Пьянич был в числе игроков сборной Боснии, выступивших против товарищеского матча с россиянами. После перехода в ЦСКА Пьянич извинился за свои слова.

«Человек приехал, значит, мнение поменял. Все мы иногда ошибаемся, меняем мнения. Передо мной не стоит ему извиняться. Что было, то было. Рад, что Пьянич приехал. Давайте не будем вспоминать его слова, а насладимся его игрой», — сказал Алаев.

Контракт Пьянича рассчитан до конца сезона с опцией продления еще на один.

ЦСКА после 11 туров занимает четвертое место в турнирной таблице.