ЦСКА впервые за девять лет победил в гостях «Динамо»
«Динамо» проиграло ЦСКА в московском дерби в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча на арене «бело-голубых» закончилась со счетом 1:2.
Гости открыли счет на 17-й минуте — забил Аббосбек Файзуллаев.
На 51-й минуте «Динамо» отыгралось благодаря Хорхе Карраскалю, который не стал праздновать гол в ворота бывшей команды.
В концовке основного времени «армейцы» вышли вперед после гола Тамерлана Мусаева (89).
ЦСКА впервые победил «Динамо» в официальном матче с апреля 2022 года, а гостевую победу над «бело-голубыми» одержал впервые с октября 2015 года.
У обеих команд по 20 очков после 11 туров, ЦСКА занимает четвертое место в таблице, «Динамо» — пятое.
В следующем туре «Динамо» 20 октября сыграет в Казани с «Рубином», а ЦСКА днем раньше встретится в Каспийске с махачкалинским «Динамо».
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