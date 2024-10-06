ЦСКА вырвал у «Динамо» первую за девять лет гостевую победу в дерби

ЦСКА впервые за девять лет победил в гостях «Динамо»

Матч на арене «бело-голубых» завершился со счетом 1:2. У «армейцев» отличились Аббосбек Файзуллаев и Тамерлан Мусаев, у «Динамо» — Хорхе Карраскаль. ЦСКА не побеждал «Динамо» в гостях с 2015 года

Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»

«Динамо» проиграло ЦСКА в московском дерби в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча на арене «бело-голубых» закончилась со счетом 1:2.

Гости открыли счет на 17-й минуте — забил Аббосбек Файзуллаев.

На 51-й минуте «Динамо» отыгралось благодаря Хорхе Карраскалю, который не стал праздновать гол в ворота бывшей команды.

В концовке основного времени «армейцы» вышли вперед после гола Тамерлана Мусаева (89).

ЦСКА впервые победил «Динамо» в официальном матче с апреля 2022 года, а гостевую победу над «бело-голубыми» одержал впервые с октября 2015 года.

У обеих команд по 20 очков после 11 туров, ЦСКА занимает четвертое место в таблице, «Динамо» — пятое.

В следующем туре «Динамо» 20 октября сыграет в Казани с «Рубином», а ЦСКА днем раньше встретится в Каспийске с махачкалинским «Динамо».