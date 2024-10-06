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Калинская назвала фальстартом новости о помолвке с первой ракеткой мира

Теннисистка Калинская назвала фальстартом новости о помолвке с Янником Синнером
Ранее итальянский еженедельник DiPiu сообщил, что Янник Синнер на US Open сделал предложение Анне Калинской и та согласилась, но россиянка в соцсетях заявила, что это не так
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Вторая ракетка России Анна Калинская опровергла в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) сообщения о том, что лучший теннисист мира Янник Синнер сделал ей предложение.

«Спасибо всем за поздравления. Фальстарт», — написала Калинская в сторис.

Итальянец в конце мая подтвердил, что у него роман с россиянкой. 5 октября Corriere dello Sport со ссылкой на итальянский еженедельник DiPiu написала, что Синнер сделал Калинской предложение во время US Open и та согласилась.

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Калинской 25 лет, она пока не выиграла ни одного турнира WTA, а на соревнованиях «Большого шлема» доходила до четвертьфинала Australian Open. Она занимает 14-е место в рейтинге WTA, уступая из россиянок только Дарье Касаткиной.

Синнеру 23 года, в этом сезоне он победил на шести турнирах, в том числе на Australian Open и US Open.

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Анна Сатдинова
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