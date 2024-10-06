Калинская назвала фальстартом новости о помолвке с первой ракеткой мира

Ранее итальянский еженедельник DiPiu сообщил, что Янник Синнер на US Open сделал предложение Анне Калинской и та согласилась, но россиянка в соцсетях заявила, что это не так

Анна Калинская (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Вторая ракетка России Анна Калинская опровергла в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) сообщения о том, что лучший теннисист мира Янник Синнер сделал ей предложение.

«Спасибо всем за поздравления. Фальстарт», — написала Калинская в сторис.

Итальянец в конце мая подтвердил, что у него роман с россиянкой. 5 октября Corriere dello Sport со ссылкой на итальянский еженедельник DiPiu написала, что Синнер сделал Калинской предложение во время US Open и та согласилась.

Калинской 25 лет, она пока не выиграла ни одного турнира WTA, а на соревнованиях «Большого шлема» доходила до четвертьфинала Australian Open. Она занимает 14-е место в рейтинге WTA, уступая из россиянок только Дарье Касаткиной.

Синнеру 23 года, в этом сезоне он победил на шести турнирах, в том числе на Australian Open и US Open.