В Италии сообщили, что первая ракетка мира сделал предложение Калинской
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сделал предложение российской теннисистке Анне Калинской. Об этом сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на итальянский еженедельник DiPiu.
По информации издания, спортсмен сделал предложение Калинской на вечеринке в Нью-Йорке (США) во время Открытого чемпионата США, который проходил с 25 августа по 7 сентября. 25-летняя россиянка ответила согласием.
В мае Синнер подтвердил, что находится в отношениях с Калинской.
23-летний Синнер занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В этом году он выиграл пять турниров, в том числе Australian Open и US Open. Калинская является 14-й ракеткой мира, она не выиграла ни одного турнира в одиночке под эгидой WTA в карьере.
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