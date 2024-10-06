Посольство ответило на оскорбления российских футболистов в Финляндии
Посольство России выразило возмущение инцидентом с остановкой матча второго финского дивизиона из-за оскорбительных выкриков в адрес российских игроков.
Игру в Турку между местным ТПС и «Яро» (Пиетарсаари) 3 октября прерывали в первом тайме, за выкрики в адрес Сергея Еременко и Сергея Лазарева с трибуны удалили семерых болельщиков. Директор ТПС Ким Экроос заявил, что в клубе сожалеют и стыдятся того, что игроки подверглись расистским оскорблениям.
«Вынуждены вновь констатировать критический уровень русофобских настроений в Финляндии, которые, к сожалению, давно уже перекинулись и на сферу спорта, чему немало способствует попустительство официальных властей страны», — говорится в заявлении российского посольства.
При этом в ведомстве отметили реакцию ТПС, который принес извинения за поведение болельщиков, и заявили, что рассчитывают на «эффективные дисциплинарные меры в отношении виновных».
Матч ТПС в третий раз в этом сезоне прервали из-за расистских выкриков.
Полузащитник Сергей Еременко — младший брат экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко, в 2018 году он захотел выступать за сборную России.
Вратарь Лазарев родился в Санкт-Петербурге, выступал за юношескую сборную России, с 2020 года играет за финские клубы.
«Яро» проиграл ТПС со счетом 0:3 и занимает второе место в турнирной таблице.
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