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«Реал» продлил контракт с получившим тяжелую травму Карвахалем

«Реал» продлил контракт с порвавшим «кресты» Дани Карвахалем
Защитник накануне получил тяжелую травму колена в матче с «Вильярреалом» и выбыл на несколько месяцев. Мадридский клуб продлил с ним контракт до лета 2026-го
Дани Карвахаль
Дани Карвахаль (Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images)

Мадридский «Реал» объявил о продлении на год контракта с испанским защитником Дани Карвахалем, который накануне получил травму колена и перенесет операцию.

Новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до лета 2026 года.

Накануне Карвахаль повредил колено в концовке матча с «Вильярреалом» (2:0) и покинул поле на носилках. У него диагностировали разрыв передней крестообразной и боковой связок колена, а также подколенного сухожилия. Сроки восстановления после таких травм составляют около полугода.

Второй кандидат на «Золотой мяч» выбыл на несколько месяцев из-за травмы
Спорт
Дани Карвахаль лежит на газоне после травмы в матче с &laquo;Вильярреалом&raquo;

Карвахаль стал игроком первой команды «Реала» в 2013 году и выиграл с ней 26 титулов, в том числе четыре раза побеждал в чемпионате Испании и шесть раз — в Лиге чемпионов.

На счету защитника также 51 матч за сборную Испании, с которой он выиграл Лигу наций (2023) и чемпионат Европы (2024).

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