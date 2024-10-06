«Реал» продлил контракт с получившим тяжелую травму Карвахалем
Мадридский «Реал» объявил о продлении на год контракта с испанским защитником Дани Карвахалем, который накануне получил травму колена и перенесет операцию.
Новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до лета 2026 года.
Накануне Карвахаль повредил колено в концовке матча с «Вильярреалом» (2:0) и покинул поле на носилках. У него диагностировали разрыв передней крестообразной и боковой связок колена, а также подколенного сухожилия. Сроки восстановления после таких травм составляют около полугода.
Карвахаль стал игроком первой команды «Реала» в 2013 году и выиграл с ней 26 титулов, в том числе четыре раза побеждал в чемпионате Испании и шесть раз — в Лиге чемпионов.
На счету защитника также 51 матч за сборную Испании, с которой он выиграл Лигу наций (2023) и чемпионат Европы (2024).
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