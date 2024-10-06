«Реал» потерял Дани Карвахаля на несколько месяцев из-за тяжелой травмы колена

Второй кандидат на «Золотой мяч» выбыл на несколько месяцев из-за травмы

Защитник покинул поле на носилках в концовке матча с «Вильярреалом» накануне. У него разрыв «крестов», боковой связки колена и подколенного сухожилия. Карвахаль является одним из претендентов на приз лучшему футболисту мира

Дани Карвахаль лежит на газоне после травмы в матч с «Вильярреалом» (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль получил травму колена в матче чемпионата Испании с «Вильярреалом» и перенесет операцию, сообщила пресс-служба команды.

Карвахаль получил повреждение на последних минутах матча (2:0) и покинул поле на носилках.

В клубе сообщили, что у футболиста разрыв передней крестообразной связки, боковой связки правого колена и подколенного сухожилия.

Восстановление после разрыва «крестов» обычно занимает около полугода. Карвахаль в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) написал, что «вернется как зверь».

Карвахалю 32 года, в этом сезоне он провел 11 матчей за «Реал» и забил один гол.

Защитник почти всю карьеру провел в «Реале», шесть раз выиграл с ним Лигу чемпионов и четыре раза — чемпионат Испании. Летом Карвахаль стал чемпионом Европы со сборной Испании.

Карвахаль вошел число претендентов на приз лучшему футболисту мира «Золотой мяч». В конце сентября один из главных претендентов на эту награду, лучший игрок Евро-2024 и полузащитник «Манчестер Сити» Родри порвал крестообразную связку.