Второй кандидат на «Золотой мяч» выбыл на несколько месяцев из-за травмы
Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль получил травму колена в матче чемпионата Испании с «Вильярреалом» и перенесет операцию, сообщила пресс-служба команды.
Карвахаль получил повреждение на последних минутах матча (2:0) и покинул поле на носилках.
В клубе сообщили, что у футболиста разрыв передней крестообразной связки, боковой связки правого колена и подколенного сухожилия.
Восстановление после разрыва «крестов» обычно занимает около полугода. Карвахаль в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) написал, что «вернется как зверь».
Карвахалю 32 года, в этом сезоне он провел 11 матчей за «Реал» и забил один гол.
Защитник почти всю карьеру провел в «Реале», шесть раз выиграл с ним Лигу чемпионов и четыре раза — чемпионат Испании. Летом Карвахаль стал чемпионом Европы со сборной Испании.
Карвахаль вошел число претендентов на приз лучшему футболисту мира «Золотой мяч». В конце сентября один из главных претендентов на эту награду, лучший игрок Евро-2024 и полузащитник «Манчестер Сити» Родри порвал крестообразную связку.
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