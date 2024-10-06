Даниил Медведев со скандалом вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае
Первая ракетка России Даниил Медведев пробился в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) с призовым фондом почти $9 млн.
В матче третьего круга россиянин победил итальянца Маттео Арнальди (36-й в рейтинге) со счетом 5:7, 6:4, 6:4.
Во втором сете россиянин получил за минуту два предупреждения и потерял очко из-за того, что после проигранного гейма потер мячом о ягодицы, а потом что-то сказал судье на вышке, прикрыв рот, чтобы нельзя было прочитать по губам. Как пишет Punto de Break, также Медведев вызвал супервайзера, чтобы пожаловаться ему, а в концовке матча написал на экране камеры: «Хорошие мячи» — и поставил грустный эмодзи.
Следующим соперником Медведева будет грек Стефанос Циципас (12-й) или француз Александр Мюлле (74-й).
Медведев побеждал в Шанхае в 2019 году.
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