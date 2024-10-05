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Андрей Рублев проиграл 65-й ракетке мира на «Мастерсе» в Шанхае

Андрей Рублев проиграл 65-й ракетке мира Якубу Меншику на «Мастерсе» в Шанхае
Рублев во второй раз за неделю проиграл теннисисту, который не входит в топ-50
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Global Look Press)

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл чеху Якубу Меншику со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 3:6 в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае.

Рублев был посеян под шестым номером, Меншик не имеет посева.

Рублев занимает шестое место в рейтинге ATP. На счету 26-летнего россиянина 16 турниров под эгидой ATP в одиночном разряде и 4 — в парном.

Меншик занимает 65-е место в мировом рейтинге. В активе 19-летнего теннисиста нет титулов на турнирах ATP.

В начале недели, 30 сентября, Рублев в четвертьфинале турнира в Пекине проиграл 22-летнему китайцу Бу Юньчаокэтэ, который занимает 96-е место в рейтинге ATP.

Турнир в Шанхае завершится 13 октября. Призовой фонд — $8,9 млн. Действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач. Из россиян турнир выигрывал Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2019). Серия «Мастерс» уступает по престижности только «Большого шлему» и Итоговому турниру.

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Андрей Рублев (теннисист) теннис ATP
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