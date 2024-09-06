Российских спортсменов пригласили на церемонию закрытия Паралимпиады

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал, что на закрытие поедут не все российские спортсмены, но кто захочет — те смогут ее увидеть

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Российские спортсмены получили приглашения на церемонию закрытия Паралимпиады в Париже. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Они смогут принять в ней участие на общих основаниях — им будет предоставлен трансфер, у них будут свои зрительские места», — сказал Рожков.

По словам главы ПКР, на церемонию поедут не все. «Уже на следующий день нашим спортсменам предстоит долгий перелет в Россию через Стамбул. Но кто захочет — те смогут увидеть церемонию», — добавил Рожков.

В марте Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил, что россияне не примут участия в церемониях открытия и закрытия Игр. Хотя они могут посетить церемонии в качестве зрителей.

Церемонию открытия Паралимпиады никто из российских спортсменов не посетил.

На Паралимпиаде россияне и белорусы выступают в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 российских атлетов. В Париже россиянине завоевали уже 54 медали — 16 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых.

Паралимпийские игры завершатся 8 сентября.