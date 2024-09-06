Роналду фразой «рекорды гонятся за мной» отреагировал на свой 900-й гол

Криштиану Роналду о 900-м голе: я не гонюсь за рекордами, они гонятся за мной

Португальский нападающий отметил, что ему просто нравится играть в футбол, а рекорды приходят сами собой

Криштиану Роналду (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Португальский нападающий Криштиану Роналду, который первым в истории забил 900 голов, рассказал Record, что его мотивирует продолжать играть в футбол в 39 лет.

Роналду, который сейчас играет за саудовский «Ан-Наср», накануне отметился голом в домашней игре первого тура Лиги наций с Хорватией.

«Я мотивирую себя тем, что мне нравится футбол, а рекорды приходят сами собой. Я не гонюсь за рекордами, они гонятся за мной», — сказал Роналду.

В июне Роналду побил мировой рекорд по количеству матчей на высшем уровне, превзойдя достижение вратаря Рожерио Сени (1225 матчей), который известен по выступлению за сборную Бразилии и «Сан-Паулу».

Роналду является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира.