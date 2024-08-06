Кит выпрыгнул рядом с серфингистками на Олимпиаде

Яркий момент соревнований по серфингу среди женщин удалось запечатлеть на фотографии

Парящий над водой кит и проплывающие рядом серфингистки (Фото: REUTERS/Carlos Barria)

В последний день соревнований по серфингу у берегов Таити во Французской Полинезии в объективах фотографов Олимпиады на несколько секунд появился кит. Фото выпрыгнувшего рядом со спортсменками океанского обитателя завирусилось в Сети. Подробности рассказали в Associated Press.

Крупное млекопитающее неожиданно появилось на безопасном расстоянии от спортсменок Татьяны Уэстон-Уэбб из Бразилии и Брисы Хеннесси из Коста-Рики, которые соревновались в полуфинальном поединке. Фотографию успели сделать несколько фотографов, которые работали на соревнованиях. Один из них — аргентинский фотограф и триатлонист-любитель Карлос Барриа.

Остров Таити, у которого соревнуются серферы на летних Олимпийских играх, находится в 15,7 тыс. км от Парижа. Вокруг островов киты массово собираются во время спаривания, родов и сезона миграции. Территория считается защищенной зоной для океанских гигантов.

Ранее на Олимпиаде-2024 фотограф запечатлел серфера, буквально застывшего в воздухе. Героем снимка оказался трехкратный чемпион мира Габриэль Медина.