МОК восхитился фото «летящего» бразильского серфингиста на Олимпиаде

На этом фото трехкратный чемпион мира Габриэль Медина запечатлен парящим высоко в воздухе с поднятой вверх рукой

Фото: Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте восхитился фото бразильского серфингиста Габриэля Медины на Олимпиаде в Париже.

На этом фото трехкратный чемпион мира запечатлен парящим высоко в воздухе с поднятой вверх рукой.

«Габриэль Медина и мать-природа объединили усилия для создания «фотографии Олимпиады», — говорится на сайте МОК.

Олимпийские соревнования проходят во Французской Полинезии в сложных погодных условиях при сильном ветре. Ранее австралиец Джек Робинсон рассказал, что чуть не утонул во время своего выступления на турнире.

Медина продолжает выступления на Олимпиаде, он дошел уже до 1/4 финала.

Таблица медалей Олимпиады