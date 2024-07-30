МОК восхитился фото «летящего» бразильского серфингиста на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте восхитился фото бразильского серфингиста Габриэля Медины на Олимпиаде в Париже.
На этом фото трехкратный чемпион мира запечатлен парящим высоко в воздухе с поднятой вверх рукой.
«Габриэль Медина и мать-природа объединили усилия для создания «фотографии Олимпиады», — говорится на сайте МОК.
Олимпийские соревнования проходят во Французской Полинезии в сложных погодных условиях при сильном ветре. Ранее австралиец Джек Робинсон рассказал, что чуть не утонул во время своего выступления на турнире.
Медина продолжает выступления на Олимпиаде, он дошел уже до 1/4 финала.
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