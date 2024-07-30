 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

МОК восхитился фото «летящего» бразильского серфингиста на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
На этом фото трехкратный чемпион мира Габриэль Медина запечатлен парящим высоко в воздухе с поднятой вверх рукой
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте восхитился фото бразильского серфингиста Габриэля Медины на Олимпиаде в Париже.

На этом фото трехкратный чемпион мира запечатлен парящим высоко в воздухе с поднятой вверх рукой.

«Габриэль Медина и мать-природа объединили усилия для создания «фотографии Олимпиады», — говорится на сайте МОК.

Австралийский серфер чуть не утонул на Олимпиаде
Спорт
Серфингиста&nbsp;Джека Робинсона спасли во время Олимпиады

Олимпийские соревнования проходят во Французской Полинезии в сложных погодных условиях при сильном ветре. Ранее австралиец Джек Робинсон рассказал, что чуть не утонул во время своего выступления на турнире.

Медина продолжает выступления на Олимпиаде, он дошел уже до 1/4 финала.

Таблица медалей Олимпиады

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Россияне стали больше думать о здоровом питании

Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Читайте официальный канал РБК
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 серфингисты
Материалы по теме
Серфер чуть не утонул. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Главные звезды Олимпиады в Париже
Спорт
Япония стала лидером медального зачета Олимпиады после третьего дня
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 94,14 (+0,87) Инвестиции, 29 июл, 17:39 Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 86,56 (+0,99) Инвестиции, 29 июл, 17:39
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 15:50
Перфекционистов больше, чем кажется: как узнать свой тип — Fast CompanyPro, 15:47
Британский гимнаст считает, что россияне боролись бы за золото ОлимпиадыСпорт, 15:47
Российский «Цифра брокер» вышел из проекта белорусской криптобиржиФинансы, 15:42
«Аэрофлот» впервые с 2017 года получил прибыль по итогам полугодияБизнес, 15:42
Фрегат «Штандарт» загрузился водой и едой и ушел из порта ИспанииПолитика, 15:34
Захарян перенесет операцию из-за травмы лодыжкиСпорт, 15:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Парламент Эстонии не смог вынести вотум недоверия СветуПолитика, 15:30
«Фикбук» отчитался об удалении ЛГБТ-контентаОбщество, 15:29
Серфер чуть не утонул. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 15:25
Знаменосец сборной США сенсационно проиграла на ОлимпиадеСпорт, 15:19
NYT узнала, как наркобарон в Мексике поехал к другу, а его поймали СШАОбщество, 15:16
Собственная набережная и пляж: где жить в Москве, как на курортеРБК и City Bay, 15:14
Как искусственный интеллект решает задачи бизнесаНациональные проекты, 15:12