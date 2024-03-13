Жена Федуна назвала самодурством увольнение тренера «Краснодара»

По мнению Заремы Салиховой, возможное назначение сербского тренера в «Спартак» может стать еще большим самодурством

Владимир Ивич (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова считает самодурством увольнение главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича. Об этом она заявила Metaratings.

«Увольнять Ивича из «Краснодара» посреди самого успешного сезона в истории клуба — это самодурство. Сколько лет «Краснодар» не может выиграть ни один трофей? Не знаю, кто у них спортивный директор, но финансов влито очень прилично, а результаты абсолютно не соответствуют», — сказала Салихова.

Салихова добавила, что еще большим самодурством будет возможное назначение Ивича в «Спартак».

Серб был уволен со своего поста 13 марта, накануне «Краснодар» проиграл «Химкам» (0:2) из Первой лиги и вылетел из Кубка России.

Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года, сейчас команда занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), уступая одно очко «Зениту».

Журналист Иван Карпов ранее сообщал, что серб может сменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке».