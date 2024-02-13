Жена Федуна заявила, что Смородской «пора на «Давай поженимся»

Экс-президент «Локомотива» ранее заявила, что не считает Зарему Салихову женщиной в российском футболе. В ответ Салихова заявила, что женщины, когда выпивают, начинают звонить бывшим, а Смородская вспоминает ее

Зарема Салихова (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила в интервью «Чемпионату» на критику в своей адрес со стороны экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской.

«Рада, что она уже отошла от новогодних праздников ко Дню святого Валентина. Женщины, когда выпивают, начинают звонить бывшим, а Ольга Смородская вспоминает меня. Прямо сваха РПЛ. Пора на «Первый канал» в «Давай поженимся», — сказала Салихова.

Ранее 13 февраля Смородская, которая была президентом «Локомотива» с 2010 по 2016 год, в интервью Sport24 критически высказалась о Салиховой. Она заявила, что не испытывает к Салиховой солидарности и не считает ее женщиной в российском футболе. «Она была женой президента клуба и в какой-то момент решила, что может открыто выступать с критикой всех и вся в СМИ. Ну, пожалуйста, комментируй свой «Спартак» — никаких проблем. Но она же начала обсуждать всех подряд, в том числе и меня», — сказала Смородская.

Салихова и Смородская уже не первый раз критикуют друг друга. В прошлом году Смородская на YouTube-канале «Коммент.Шоу» назвала Салихову эскортницей, в ответ супруга Федуна грозилась пойти в суд, но так этого и не сделала.