Жена Федуна заявила, что Смородской «пора на «Давай поженимся»
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила в интервью «Чемпионату» на критику в своей адрес со стороны экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской.
«Рада, что она уже отошла от новогодних праздников ко Дню святого Валентина. Женщины, когда выпивают, начинают звонить бывшим, а Ольга Смородская вспоминает меня. Прямо сваха РПЛ. Пора на «Первый канал» в «Давай поженимся», — сказала Салихова.
Ранее 13 февраля Смородская, которая была президентом «Локомотива» с 2010 по 2016 год, в интервью Sport24 критически высказалась о Салиховой. Она заявила, что не испытывает к Салиховой солидарности и не считает ее женщиной в российском футболе. «Она была женой президента клуба и в какой-то момент решила, что может открыто выступать с критикой всех и вся в СМИ. Ну, пожалуйста, комментируй свой «Спартак» — никаких проблем. Но она же начала обсуждать всех подряд, в том числе и меня», — сказала Смородская.
Салихова и Смородская уже не первый раз критикуют друг друга. В прошлом году Смородская на YouTube-канале «Коммент.Шоу» назвала Салихову эскортницей, в ответ супруга Федуна грозилась пойти в суд, но так этого и не сделала.
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