Николич сделал первое заявление после назначения главным тренером ЦСКА
Новый главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что рад возращению в Россию. Слова 44-летнего серба приводит сайт армейцев.
ЦСКА подписал с Николичем двухлетний контракт. Он сменил на посту главного тренера Владимира Федотова.
«Я счастлив вернуться в Россию. Я знал и верил, что однажды это случится. Я всегда продолжал следить за чемпионатом России даже после отъезда, и мне знакомы игроки и весь чемпионат», — сказал Николич.
По словам Николича, ЦСКА — большой клуб с великой историей и серьезными амбициями. «Для меня честь тренировать такую команду с таким количеством болельщиков за спиной. Не скрою, именно с ЦСКА были связаны мои мысли в разные периоды ранее, но всему свое время, и сейчас я счастлив и хочу скорее передать свой настрой всей команде», — добавил тренер.
Николич был главным тренером «Локомотива» с мая 2020 года по октябрь 2021-го и выиграл с «железнодорожниками» Кубок России. В прошлом сезоне он тренировал «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.
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