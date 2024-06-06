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Николич сделал первое заявление после назначения главным тренером ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Николич заявил, что счастлив вернуться в Россию
Сербский специалист, который тренировал московский «Локомотив» в 2020–2021 годах, заявил, что счастлив вернуться в Россию
Марко Николич
Марко Николич (Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press)

Новый главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что рад возращению в Россию. Слова 44-летнего серба приводит сайт армейцев.

ЦСКА подписал с Николичем двухлетний контракт. Он сменил на посту главного тренера Владимира Федотова.

«Я счастлив вернуться в Россию. Я знал и верил, что однажды это случится. Я всегда продолжал следить за чемпионатом России даже после отъезда, и мне знакомы игроки и весь чемпионат», — сказал Николич.

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Марко Николич

По словам Николича, ЦСКА — большой клуб с великой историей и серьезными амбициями. «Для меня честь тренировать такую команду с таким количеством болельщиков за спиной. Не скрою, именно с ЦСКА были связаны мои мысли в разные периоды ранее, но всему свое время, и сейчас я счастлив и хочу скорее передать свой настрой всей команде», — добавил тренер.

Николич был главным тренером «Локомотива» с мая 2020 года по октябрь 2021-го и выиграл с «железнодорожниками» Кубок России. В прошлом сезоне он тренировал «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

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