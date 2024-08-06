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Российская теннисистка объявила о получении гражданства Армении

Российская теннисистка Аванесян объявила о получении гражданства Армении
Элина Аванесян рассказала о получении армянского гражданства и выступлениях за новую сборную
Фото: Paul Harding / Stringer / Getty Images
Фото: Paul Harding / Stringer / Getty Images

Российская теннисистка Элина Аванесян подтвердила свое участие в турнире в Цинциннати (США) под флагом Армении. О получении армянского гражданства спортсменка сообщила на своей личной странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Для меня большая честь сообщить, что я получила армянское гражданство и с гордостью буду представлять Армению на турнире в Цинциннати. Это путешествие было невероятным, и я с нетерпением жду возможности показать себя на корте и сыграть за родину моих предков. Спасибо всем за вашу поддержку», — написала Аванесян под фотографией в своем профиле.

Фото: Скриншот личной страницы Элины Аванесян
Теннисистка поделилась новостью в соцсетях
(Фото: Скриншот личной страницы Элины Аванесян)

В июне замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян заявлял, что в министерстве «ждут, когда Аванесян получит гражданство страны, «чтобы все было официально». Первый турнир, в котором за Армению сыграет теннисистка, пройдет в американском Цинциннати с 13 по 19 августа.

Элина Аванесян находится на 58‑м месте рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). В июле 2024 года она впервые в карьере сыграла в финале турнира WTA, который состоялся в Румынии. Тогда она уступила российской теннисистке, игравшей на Олимпиаде в Париже, Мирре Андреевой.

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