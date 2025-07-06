«Реал» обыграл «Боруссию» и стал последним полуфиналистом клубного ЧМ

«Реал» стал последним полуфиналистом клубного чемпионата мира

Мадридский клуб обыграл в 1/4 финала дортмундскую «Боруссию» и вышел на ПСЖ

Фото: Megan Briggs / Getty Images

Футболисты мадридского «Реала» обыграли дортмундскую «Боруссию» в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Встреча, которая прошла в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси», завершилась со счетом 3:2 в пользу «Реала».

«Реал» стал последним полуфиналистом турнира. Его следующим соперником будет французский «Пари Сен-Жермен», обыгравший мюнхенскую «Баварию» (2:0).

Во втором полуфинале встретятся бразильский «Флуминенсе» и лондонский «Челси». Матчи состоятся 8 и 9 июля.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель может заработать до $125 млн.