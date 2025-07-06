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Спорт ,  
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«Реал» стал последним полуфиналистом клубного чемпионата мира

«Реал» обыграл «Боруссию» и стал последним полуфиналистом клубного ЧМ
Мадридский клуб обыграл в 1/4 финала дортмундскую «Боруссию» и вышел на ПСЖ
Фото: Megan Briggs / Getty Images
Фото: Megan Briggs / Getty Images

Футболисты мадридского «Реала» обыграли дортмундскую «Боруссию» в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Встреча, которая прошла в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси», завершилась со счетом 3:2 в пользу «Реала».

«Реал» стал последним полуфиналистом турнира. Его следующим соперником будет французский «Пари Сен-Жермен», обыгравший мюнхенскую «Баварию» (2:0).

ПСЖ вдевятером обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал клубного ЧМ
Спорт
Фото:Megan Briggs / Getty Images

Во втором полуфинале встретятся бразильский «Флуминенсе» и лондонский «Челси». Матчи состоятся 8 и 9 июля.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель может заработать до $125 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид Боруссия Дортмунд
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