«Реал» стал последним полуфиналистом клубного чемпионата мира
Футболисты мадридского «Реала» обыграли дортмундскую «Боруссию» в 1/4 финала клубного чемпионата мира.
Встреча, которая прошла в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси», завершилась со счетом 3:2 в пользу «Реала».
«Реал» стал последним полуфиналистом турнира. Его следующим соперником будет французский «Пари Сен-Жермен», обыгравший мюнхенскую «Баварию» (2:0).
Во втором полуфинале встретятся бразильский «Флуминенсе» и лондонский «Челси». Матчи состоятся 8 и 9 июля.
Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель может заработать до $125 млн.
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