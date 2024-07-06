Кроос принес извинения Педри, которому нанес травму в 1/4 финала Евро

Немецкий футболист пожелал полузащитнику «Барселоны» скорейшего выздоровления. Педри из-за травмы колена больше не сыграет на чемпионате Европы

Тони Кроос (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

Немецкий футболист Тони Кроос попросил прощения у полузащитника сборной Испании Педри, которому нанес травму в матче 1/4 финала Евро.

«Педри, прости и скорее выздоравливай! Конечно, у меня не было намерения причинить тебе вред. Скорейшего выздоровления и всего наилучшего. Ты отличный игрок», — написал Кроос в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Педри получил травму при столкновении с Кроосом в начале матча и был заменен. Ему диагностировали растяжение внутренней боковой связки левого колена. Mundo Deportivo пишет, что футболист пропустит от одного до полутора месяцев.

Испания обыграла Германию в дополнительное время со счетом 2:1, забив на 119-й минуте. В полуфинале Евро-2024 она сыграет против Франции.

Для 34-летнего Крооса матч против Испании стал последним в карьере. Пятикратный победитель Лиги чемпионов еще в конце мая объявил, что завершит карьеру после домашнего Евро.