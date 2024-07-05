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Евро-2024 ,  
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Тони Кроос провел последний матч в карьере

Пятикратный победитель Лиги чемпионов Тони Кроос провел последний матч в карьере
Сюжет
Евро-2024
Пятикратный победитель Лиги чемпионов говорил, что завершит карьеру после домашнего Евро-2024. Немцы 5 июля проиграли в 1/4 финала турнира Испании
Тони Кроос
Тони Кроос (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Четвертьфинал домашнего Евро-2024 стал для полузащитника сборной Германии Тони Крооса последним матчем в карьере.

Немцы уступили команде Испании со счетом 1:2 в дополнительное время.

34-летний Кроос еще в конце мая объявил, что завершит карьеру после чемпионата Европы.

Испания забила Германии на 119-й минуте и вышла в полуфинал Евро
Спорт
Фото:Carl Recine / Getty Images

С 2014 года полузащитник играл за мадридский «Реал». С командой он выиграл четыре чемпионата Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка и один Кубок Испании, четыре Суперкубка УЕФА и пять клубных чемпионатов мира.

До перехода в мадридский клуб Кроос выступал за «Байер» и «Баварию». С мюнхенским клубом он выиграл три чемпионата, три Кубка и два Суперкубка Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

За сборную Кроос провел 113 матчей и забил 17 мячей. С командой он завоевал золото на чемпионате мира 2014 года, стал бронзовым призером ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 Тони Кроос сборная Германии по футболу Реал Мадрид
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