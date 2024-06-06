Миранчук подорожал на €1 млн после победы в Лиге Европы
Портал Transfermarkt по итогам прошедшего сезона обновил данные о рыночной стоимости футболистов чемпионата Италии.
Стоимость полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука поднялась на €1 млн — до €10 млн.
Начинал сезон Миранчук со стоимости в €12 млн, в октябре упал до €9 млн, в декабре — до €7,5 млн, в марте поднялся до €9 млн.
Всего в прошедшем сезоне Миранчук провел 42 матча за «Аталанту» во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Итальянский клуб занял четвертое место в чемпионате и выиграл Лигу Европы, обыграв в финале «Байер» (3:0).
Миранчук занимает второе место в списке самых дорогих футболистов из стран постсоветского пространства в Серии А. Лидирует грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия (€80 млн).
Самым дорогим игроком чемпионата Италии стал аргентинский форвард «Интера» Лаутаро Мартинес (€110 млн), который обошел нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена (€100 млн). На третьем месте португальский форвард «Милана» Рафаэл Леау (€90 млн).
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