«Ак Барс» объявил об уходе Радулова
Нападающий Александр Радулов покинул «Ак Барс». Об этом сообщается в телеграм-канале казанского клуба КХЛ.
У 37-летнего форварда, который провел в «Ак Барсе» последние два сезона, закончился срок контракта.
В прошлом сезоне КХЛ Радулов провел 58 матчей за «Ак Барс» и набрал 40 (16+24) очков.
Радулов является двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2008, 2009), три раза форвард становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, завоевал Кубок Гагарина (2011).
Недавно Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, кому удалось набрать 700 очков.
Где хоккеист продолжит карьеру, пока не сообщается.
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