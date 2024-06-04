«Ак Барс» объявил об уходе Радулова

Казанский клуб не стал продлевать контракт с 37-летним форвардом, который провел в «Ак Барсе» последние два сезона

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Нападающий Александр Радулов покинул «Ак Барс». Об этом сообщается в телеграм-канале казанского клуба КХЛ.

У 37-летнего форварда, который провел в «Ак Барсе» последние два сезона, закончился срок контракта.

В прошлом сезоне КХЛ Радулов провел 58 матчей за «Ак Барс» и набрал 40 (16+24) очков.

Радулов является двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2008, 2009), три раза форвард становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, завоевал Кубок Гагарина (2011).

Недавно Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, кому удалось набрать 700 очков.

Где хоккеист продолжит карьеру, пока не сообщается.