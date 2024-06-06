Украинский бомбардир и чудо «Байера». Главные сенсации топ-5 чемпионатов

В Европе завершился футбольный сезон, в котором произошло много сенсаций. Самые неожиданные результаты топ-5 лиг в сезоне 2023/24 — в материале «РБК Спорт»

Футболисты ФК «Жирона» (Фото: Aitor Alcalde / Getty Images)

Неожиданные фавориты чемпионатов

Фото: Global Look Press

Одной из неожиданностей чемпионата Англии в нынешнем сезоне стала «Астон Вилла». Команда Уная Эмери дошла до полуфинала Лиги конференций, где уступила «Олимпиакосу» (2:6 по сумме) и заняла четвертое место в чемпионате, попав в Лигу чемпионов впервые за 41 год.

В чемпионате Франции и Италии также не обошлось без сенсаций. «Брест» занял третье место в Лиге 1, обойдя «Лилль», «Ниццу» и «Лион». Клуб из Бретани впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. Также «Болонья» заняла третье место в серии А. Команда под руководством Тиаго Мотты примет участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне впервые с 1964 года.

Немецкий «Штутгарт», который еще в прошлом сезоне боролся за выживание в чемпионате Германии, стал вторым (73), обойдя «Баварию» (72), «РБ Лейпциг» (65) и «Боруссию» (63). «Швабы» при этом еще поборются за трофей в матче за Суперкубок Германии. Подопечные Себастьяна Хенесса сыграют с «Байером». Единственный раз в истории «Штутгарт» выигрывал Суперкубок страны в 1992 году.

Провал МЮ и «Баварии»

Фото: Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков, но по дополнительным показателям уступил седьмую строчку «Ньюкаслу», заняв в итоговой таблице восьмое место — это худший результат команды с 1990 года, когда она финишировала на 13-й строчке.

При этом МЮ является самым дорогим клубом, его стоимость оценивается в $6,2 млрд, хотя еще год назад она составляла $5,95 млрд. По результатам чемпионата команда Эрика тен Хага не попала в еврокубки, однако сумела пробиться в Лигу Европы на следующий сезон после победы над «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Одним из разочарований чемпионата Германии стала мюнхенская «Бавария». В нынешнем сезоне команда под руководством Томаса Тухеля не смогла победить в бундеслиге. В чемпионате «Бавария» вообще стала третьей — худший результат с сезона 2010/11. Мюнхенская команда проиграла в полуфинале Лиги чемпионов.

Сенсация «Байера»

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Главной сенсацией сезона стал «Байер» под руководством Хаби Алонсо, который завершил сезон в чемпионате Германии без поражений. Такое случилось впервые в истории бундеслиги (с 1963 года). Команда набрала 90 очков: 28 побед и шесть ничьих, став чемпионом страны.

Помимо этого, «Байер» провел 51 матч без поражений, что стало рекордной серией для европейского футбола. В нынешнем сезоне подопечные Хаби Алонсо уступили лишь в одном матче: 22 мая немецкий клуб проиграл «Аталанте» в финале Лиги Европы.

Кроме того, «Байер» во второй раз в истории стал победителем Кубка Германии, победив в финале «Кайзерслаутерн» (1:0). Леверкузенский клуб в последний раз выигрывал этот трофей в 1993 году, также трижды проигрывал в финале: в 2002, 2009 и 2020 годах.

Прорыв «Жироны» и бомбардирство Довбика

Главной сенсацией Ла Лиги стала «Жирона», которая по ходу чемпионата конкурировала с мадридским «Реалом» за первую строчку. Каталонский клуб, который еще в сезоне 2021/22 играл в Сегунде (вторая по силе лига Испании), завершил сезон на третьем месте.

Артем Довбик (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Лучшим бомбардиром чемпионата стал украинский форвард «Жироны» Артем Довбик. В бомбардирской гонке украинец обогнал Джуда Беллингема (19+6) и Александра Сорлтоа (23+6), забив 24 мяча и отдав восемь передач.

Для «Жироны» третье место чемпионата является большим успехом. Однако теперь клубу необходимо решить вопрос с участием команды в Лиге чемпионов. Дело в том, что каталонский клуб, как и «Манчестер Сити», принадлежит City Football Group (CFG), но на турнире может выступать только одна команда принадлежащая одному владельцу.

У CFG 100% акций английского клуба и 47% в испанском. УЕФА предложил CFG существенно уменьшить свою долю в «Ман Сити» или «Жироне», если они хотят видеть обе команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Для допуска обеих команд CFG должна иметь в одной из них долю не более 30%.

Второй вариант предусматривает перевод «Жироны» в Лигу Европы, а третий — передачу всех акций одной из двух команд слепому трасту, который будет контролировать назначенная УЕФА группа.

Миранчук стал победителем Лиги Европы

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Российский полузащитник Алексей Миранчук, который выступает в «Аталанте», в нынешнем сезоне занял четвертое место в чемпионате Италии, проведя 27 игр, в которых забил три мяча и отдал пять передач.

Алексей Миранчук (Фото: miranchuk / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Россиянин вместе с командой смог стать победителем Лиги Европы. Миранчук стал первым российским игроком, выигравшим турнир после переименования в Лигу Европы. «Аталанта» стала первой итальянской командой, выигравшей Лигу Европы/Кубок УЕФА, с 1999 года, когда трофей завоевала «Парма». Стоит отметить, что Миранчук провел 10 игр в Лиге Европы, в которых отметился тремя результативными передачами, однако в финальной игре он не вышел на поле.

Триумф Греции

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Одной из сенсаций стал греческий «Олимпиакос», который стал победителем Лиги конференций. Команда из Пирея стала первым клубом из Греции, которому удалось выиграть европейский турнир. В финальном матче на стадионе «Айя-София» в Афинах «Олимпиакос» обыграл «Фиорентину» со счетом 1:0.

Греческий клуб попал в финал европейского турнира впервые с сезона 1970/71: единственный раз это удавалось «Панатинаиоксу», который в решающем матче Лиги чемпионов уступил «Аяксу».

Кто из клубов уволил тренеров

Неожиданным стало увольнение аргентинского специалиста Маурисио Почеттино из «Челси». Несмотря на то что лондонский клуб, занявший шестое место, провел не самый яркий сезон, команда провела текущий чемпионат лучше, чем предыдущий (12-е место).

Юрген Клопп (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Немецкий тренер Юрген Клопп еще в конце января объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона. По словам тренера, у него кончаются силы, чтобы продолжать занимать свою должность. Нынешний сезон «Ливерпуль» завершил на третьем месте. Благодаря Клоппу в сезоне 2019/20 клуб впервые за девять лет стал чемпионом Англии.

Ханси Флик (Фото: Alex Grimm/ Getty Images)

Хави, который возглавлял «Барселону» с 2021 года и в прошлом сезоне привел ее к чемпионству и победе в Суперкубке, в прошедшем сезоне занял второе место в Ла Лиге. С нового сезона каталонский клуб возглавит экс-тренер сборной Германии Ханси Флик, который в сезоне 2019/20 вместе с «Баварией» выиграл три главных турнирах сезона: чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

«Бавария» в конце февраля объявила об уходе главного тренера Томаса Тухеля после окончания сезона. Соглашение с тренером было рассчитано до лета 2025 года, но стороны договорились прекратить его раньше. Как сообщает Bayern&Germany со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» выплатит Тухелю компенсацию в размере более €10 млн.

Также бывший тренер «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте возглавил «Наполи», который в минувшем сезоне занял только десятое место в Серии А. Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года.