«Зенит» сыграл вничью с «Факелом» из-за отмены гола и пенальти в концовке

«Зенит» упустил победу после пенальти и отмены гола в концовке

Матч завершился со счетом 1:1. «Зенит» сохраняет лидерство в чемпионате, но его отрыв сразу от двух преследователей — «Краснодара» и «Динамо» — составляет только одно очко. До конца турнира осталось три тура

Фото: Телеграм-канал ФК «Факел»

Воронежский «Факел» вырвал ничью у лидирующего в РПЛ петербургского «Зенита» в домашнем матче 27-го тура.

Игра завершилась со счетом 1:1. У гостей гол забил Дуглас Сантос (41-я минута) с передачи Клаудиньо. Клаудиньо забил сам в концовке, но его гол отменили после видеопросмотра из-за положения вне игры.

В конце компенсированного времени в ворота «Зенита» назначили одиннадцатиметровый за игру рукой Нуралы Алипа. Пенальти реализовал Евгений Марков (90+12).

Клаудиньо сделал 20-ю голевую передачу в РПЛ — это второй результат в лиге с момента дебюта бразильца в августе 2021 года (после Максима Глушенкова с 22 передачами) и второй результат по ассистам среди игроков «Зенита» в эпоху Сергея Семака (с сезона 2018/19) после Артема Дзюбы (23).

«Зенит» набрал 51 очко, у следующих за ним «Краснодара» и «Динамо» по 50 очков.

В двух предыдущих турах «Зенит» проиграл казанскому «Рубину» и «Динамо», ни разу не забив. Таким образом, петербургская команда набрала лишь одно очко в последних трех матчах, показав худший такой отрезок в РПЛ при Семаке.

«Факел» прервал четырехматчевую серию без голов в РПЛ, сыграв вничью в обоих матчах против «Зенита» в Воронеже после возвращения в высшую лигу.

Дуглас Сантос забил третий гол в этом сезоне РПЛ — столько же, сколько за предыдущие четыре сезона, отмечает Opta Sports.

В следующем туре команда Семака сыграет с московским ЦСКА 11 мая, а «Факел» (28 очков, 14-е место) 12 мая примет екатеринбургский «Урал», который также борется за выживание в РПЛ.