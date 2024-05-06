Футболиста сборной Малайзии облили кислотой в торговом центре
Нападающий сборной Малайзии и вице-чемпиона страны «Селангора» Файсал Халим стал жертвой нападения: его облили кислотой, сообщила пресс-служба клуба в соцсети X.
Нападение произошло в торговом центре в Кланге, пишет агентство Bernama. В клубе не стали сообщать подробности о состоянии 26-летнего футболиста.
Министр по делам молодежи и спорта Малайзии Ханна Ян и султан Селангора Шарафутдин Идрис Шах осудили нападение на Халима и призвали полицию принять меры.
За два дня до этого в Малайзии пострадал еще один футболист сборной,
Ахьяр Рашид (выступает за «Тренгану»), — его избили железными прутьями двое грабителей, когда он приехал домой с тренировки и выходил из машины. У него травмы головы и ног.
Халим провел 29 матчей за сборную и забил 14 мячей, Рашид — 45 игр, в которых записал на свой счет десять голов.
Новый сезон чемпионата Малайзии стартует 10 мая.
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