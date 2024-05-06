Футболиста сборной Малайзии облили кислотой в торговом центре

В Малайзии за три дня напали на двух футболистов сборной — Ахьяра Рашида избили на парковке возле дома грабители, а Файсала Халима облили кислотой в торговом центре

Файсал Халим (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Нападающий сборной Малайзии и вице-чемпиона страны «Селангора» Файсал Халим стал жертвой нападения: его облили кислотой, сообщила пресс-служба клуба в соцсети X.

Нападение произошло в торговом центре в Кланге, пишет агентство Bernama. В клубе не стали сообщать подробности о состоянии 26-летнего футболиста.

Министр по делам молодежи и спорта Малайзии Ханна Ян и султан Селангора Шарафутдин Идрис Шах осудили нападение на Халима и призвали полицию принять меры.

За два дня до этого в Малайзии пострадал еще один футболист сборной,

Ахьяр Рашид (выступает за «Тренгану»), — его избили железными прутьями двое грабителей, когда он приехал домой с тренировки и выходил из машины. У него травмы головы и ног.

Халим провел 29 матчей за сборную и забил 14 мячей, Рашид — 45 игр, в которых записал на свой счет десять голов.

Новый сезон чемпионата Малайзии стартует 10 мая.