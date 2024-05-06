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Мбаппе принял вызов Болта пробежать стометровку

Мбаппе принял вызов Болта пробежать стометровку даже без шансов на победу
Усэйн Болт в апреле признался, что хотел бы посмотреть на себя «в расцвете сил» против Килиана Мбаппе. Футболист заявил, что он не против сделать это для развлечения. Компьютерная симуляция оценила время Мбаппе в 10,9 секунды
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что готов пробежать стометровку с рекордсменом мира на этой дистанции Усэйном Болтом, признав, что у него нет шансов обогнать ямайца. Слова футболиста приводит RMC Sport.

37-летний Болт на церемонии вручения премии Laureus 22 апреля в Мадриде сказал, что хотел бы, будучи в своей лучшей форме, посоревноваться с Мбаппе. «Мне кажется, однажды ему надо просто пробежать 100 метров и дать мне посмотреть на результат», — сказал Болт.

«Но это приятно, для развлечения, почему бы однажды, если у нас обоих будет время, не сделать что-то такое», — сказал 25-летний Мбаппе.

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Килиан Мбаппе

Через два дня после предложения Болта компьютерная симуляция показала, что Мбаппе проиграет ямайцу «в расцвете сил» больше секунды — 10,90 против 9,58 (мировой рекорд Болта, установленный в 2009 году), пишет TalkSport.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, он завершил карьеру в 2017 году.

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Анна Сатдинова
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