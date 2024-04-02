Тренер ПСЖ опроверг информацию о конфликте с Мбаппе после замены
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике опроверг информацию о конфликте с лидером команды Килианом Мбаппе из-за его замены во время матча 27-го чемпионата Франции против «Марселя».
«Что любопытно, так это то, что новости генерируются, когда это ложь. Кто-то где-то придумал оскорбление, и отсюда возникают всевозможные спекуляции. Я очень доволен всеми своими игроками, включая Мбаппе. Мы все в одной лодке ищем порт успеха. Он всегда вел себя великолепно и продолжает это делать», — цитирует Луиса Энрике GFFN.
ПСЖ 31 марта обыграл в гостях «Марсель» со счетом 2:0. Мбаппе был заменен на 65-й минуте. Foot Mercato писал, что форвард был недоволен столь ранним уходом с поля и оскорбил тренера.
Чемпион мира 2018 года в этом сезоне провел за ПСЖ 38 матчей, в которых забил 38 голов. Его контракт завершается в конце сезона; ожидается, что форвард продолжит карьеру в мадридском «Реале».
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