Луис Энрике опроверг информацию о конфликте с Килианом Мбаппе после замены

Тренер ПСЖ опроверг информацию о конфликте с Мбаппе после замены

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отметил, что подобные новости распространяются в СМИ, только когда являются ложью

Килиан Мбаппе (Фото: David Ramos / Getty Images)

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике опроверг информацию о конфликте с лидером команды Килианом Мбаппе из-за его замены во время матча 27-го чемпионата Франции против «Марселя».

«Что любопытно, так это то, что новости генерируются, когда это ложь. Кто-то где-то придумал оскорбление, и отсюда возникают всевозможные спекуляции. Я очень доволен всеми своими игроками, включая Мбаппе. Мы все в одной лодке ищем порт успеха. Он всегда вел себя великолепно и продолжает это делать», — цитирует Луиса Энрике GFFN.

ПСЖ 31 марта обыграл в гостях «Марсель» со счетом 2:0. Мбаппе был заменен на 65-й минуте. Foot Mercato писал, что форвард был недоволен столь ранним уходом с поля и оскорбил тренера.

Чемпион мира 2018 года в этом сезоне провел за ПСЖ 38 матчей, в которых забил 38 голов. Его контракт завершается в конце сезона; ожидается, что форвард продолжит карьеру в мадридском «Реале».