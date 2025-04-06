Глава НХЛ отреагировал на рекорд Овечкина

Гари Беттмэн поблагодарил российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» за вклад в хоккей

Александр Овечкин (Фото: Getty Images)

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, который побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), является невероятным хоккеистом. Такое мнение на церемонии празднования рекорда высказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

39-летний Овечкин отметился голом в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». На его счету стало 895 шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин побил рекорд Гретцки.

«Мы стали свидетелями истории. Уэйн, тебе принадлежал рекорд, который, казалось, никто не сможет побить. Но, Алекс, ты это сделал. Ты — невероятный игрок, который представляет НХЛ», — сказал Беттмэн.

Беттмэн поблагодарил Овечкина за вклад россиянина в хоккей. «Спасибо за все, что ты сделал для этой игры. Величие начинается с таких игроков, как ты, с таких организаций, как «Вашингтон», с таких владельцев, как Тед Леонсис», — сказал Беттмэн во время церемонии.

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в котором провел всю карьеру в НХЛ с 2005 года.