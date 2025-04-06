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Рекорд Овечкина в НХЛ ,  
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Как Овечкин побил рекорд Гретцки. Фоторепортаж

Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. Как это было — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил шайбу и достиг отметки 895 голов, став лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Команда Овечкина после первого периода уступала со счетом 0:2.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Овечкин отличился во втором периоде матча на 28-й минуте встрече. Ворота «Айлендерса» защищал россиянин Илья Сорокин. Ранее Овечкину не удавалось забить в его ворота. Сорокин стал 183-м вратарем, которому Овечкин забил в НХЛ.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

На счету 39-летнего россиянина теперь 895 шайб в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за карьеру.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Игру прервали для чествования российского хоккеиста. Все игроки «Вашингтона» вышли на площадку, чтобы отпраздновать достижение россиянина.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Овечкина поздравил сам Гретцки. Он напомнил, что обещал первым пожать руку Овечкину, и пошутил, что ему за рекорд в свое время подарили Rolls-Royce.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Также с рекордной шайбой россиянина поздравили комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и владелец «Вашингтона» Тэд Леонсис.

«Величие — это теперь часть твоего имени», — обращаясь к Овечкину, сказал в поздравительной речи комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и подарил россиянину посвященную его рекорду картину.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

На матче присутствовали жена и дети Овечкина, а также мать хоккеиста — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, которые вышли поздравить форварда.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Овечкин поблагодарил команду, болельщиков, родных и близких, а также вратаря «Айлендерс» Илью Сорокина, который позволил ему забить.

«Что за день! Как я всегда говорил, это командный спорт. Без моих парней, всего клуба, тренеров, я бы не стоял здесь. Поэтому, ребята, спасибо вам большое, я очень сильно люблю вас. Спасибо Илье Сорокину, что позволил мне забить 895-ю шайбу. Люблю тебя, брат. И последнее — всем фанатам по всему миру. Русские, мы сделали это! Самое важное: спасибо моим маме, жене, детям. Без вас я бы не стоял здесь», — сказал Овечкин.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

После чествования хоккеисты продолжили встречу. Клуб Овечкина уступил со счетом 1:4.

По окончании игры одноклубники россиянина встретили Овечкина в раздевалке «пивным душем».

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Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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