Как Овечкин побил рекорд Гретцки. Фоторепортаж
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил шайбу и достиг отметки 895 голов, став лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.
Команда Овечкина после первого периода уступала со счетом 0:2.
Овечкин отличился во втором периоде матча на 28-й минуте встрече. Ворота «Айлендерса» защищал россиянин Илья Сорокин. Ранее Овечкину не удавалось забить в его ворота. Сорокин стал 183-м вратарем, которому Овечкин забил в НХЛ.
На счету 39-летнего россиянина теперь 895 шайб в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за карьеру.
Игру прервали для чествования российского хоккеиста. Все игроки «Вашингтона» вышли на площадку, чтобы отпраздновать достижение россиянина.
Овечкина поздравил сам Гретцки. Он напомнил, что обещал первым пожать руку Овечкину, и пошутил, что ему за рекорд в свое время подарили Rolls-Royce.
Также с рекордной шайбой россиянина поздравили комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и владелец «Вашингтона» Тэд Леонсис.
«Величие — это теперь часть твоего имени», — обращаясь к Овечкину, сказал в поздравительной речи комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и подарил россиянину посвященную его рекорду картину.
На матче присутствовали жена и дети Овечкина, а также мать хоккеиста — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, которые вышли поздравить форварда.
Овечкин поблагодарил команду, болельщиков, родных и близких, а также вратаря «Айлендерс» Илью Сорокина, который позволил ему забить.
«Что за день! Как я всегда говорил, это командный спорт. Без моих парней, всего клуба, тренеров, я бы не стоял здесь. Поэтому, ребята, спасибо вам большое, я очень сильно люблю вас. Спасибо Илье Сорокину, что позволил мне забить 895-ю шайбу. Люблю тебя, брат. И последнее — всем фанатам по всему миру. Русские, мы сделали это! Самое важное: спасибо моим маме, жене, детям. Без вас я бы не стоял здесь», — сказал Овечкин.
После чествования хоккеисты продолжили встречу. Клуб Овечкина уступил со счетом 1:4.
По окончании игры одноклубники россиянина встретили Овечкина в раздевалке «пивным душем».
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