Гретцки заявил, что никто не сможет побить рекорд Овечкина
Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что никто не сможет побить новый рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в регулярном чемпионате НХЛ. Об этом четырехкратный обладатель Кубка Стэнли заявил во время церемонии чествования россиянина.
39-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». На его счету стало 895 шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин побил рекорд Гретцки.
«Говорят, что рекорды нужны для того, чтобы их побить, но я уверен, что никто не сможет забить больше. Нет ничего лучше, чем НХЛ, хоккей — это лучшая игра», — сказал Гретцки.
Гретцки назвал «особенными» 895 заброшенных шайб Овечкина. «Мы сегодня здесь, чтобы отметить достижение вот этого парня под номером 8. Я вам могу авторитетно сказать, как сложно забить 894 шайбы, а 895 — это что‑то особенное. Мои поздравления Алексу, его семье, жене и детям. Когда я побил рекорд, моим детям было столько же, как сейчас этим ребятам», — отметил он.
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