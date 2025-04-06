Гретцки заявил, что никто не сможет побить рекорд Овечкина

Легендарный канадский хоккеист отметил, что 895 заброшенных шайб Александра Овечкина в НХЛ являются особенными

Уэйн Гретцки и Александр Овечкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что никто не сможет побить новый рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в регулярном чемпионате НХЛ. Об этом четырехкратный обладатель Кубка Стэнли заявил во время церемонии чествования россиянина.

39-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». На его счету стало 895 шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин побил рекорд Гретцки.

«Говорят, что рекорды нужны для того, чтобы их побить, но я уверен, что никто не сможет забить больше. Нет ничего лучше, чем НХЛ, хоккей — это лучшая игра», — сказал Гретцки.

Гретцки назвал «особенными» 895 заброшенных шайб Овечкина. «Мы сегодня здесь, чтобы отметить достижение вот этого парня под номером 8. Я вам могу авторитетно сказать, как сложно забить 894 шайбы, а 895 — это что‑то особенное. Мои поздравления Алексу, его семье, жене и детям. Когда я побил рекорд, моим детям было столько же, как сейчас этим ребятам», — отметил он.