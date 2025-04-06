Видео рекордного гола Овечкина в НХЛ

Овечкин впервые поразил ворота Сорокина в НХЛ. Рекордный гол был забит в большинстве на восьмой минуте второго периода

Александр Овечкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» и побил рекорд Уэйна Гретцки.

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Овечкин отличился на восьмой минуте второго периода в большинстве при счете 2:0 в пользу «Айлендерс». Россиянину ассистировали Том Уилсон и Дилан Строум.

Заброшенная шайба стала для Овечкина 325-й в большинстве (рекорд лиги).

Ворота «Айлендерс» защищал россиянин Илья Сорокин, которому раньше Овечкин забить не мог.

Всего с момента дебюта в НХЛ Овечкин забил 49% вратарей, кто провел хотя бы один матч в турнире. Только 34 из 217 вратарей, против которых играл Овечкин, в том числе 13 выступающих сейчас в лиге, смогли не пропустить шайб от Овечкина.