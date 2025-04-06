Дубль Агаларова помог махачкалинскому «Динамо» разгромить «Химки»

Матч 23-го тура в Каспийске завершился со счетом 4:1

Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)

Махачкалинское «Динамо» одержало крупную победу над «Химками» в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Каспийске завершился со счетом 4:1.

У хозяев поля дубль оформил Гамид Агаларов, который на 45-й минуте реализовал пенальти и забил еще раз на 77-й. По голу у Эгаша Касинтуры (26) и Мохаммаджавада Хоссейнеджада (30). Касинтура сделал две голевые передачи, Агаларов — одну.

У «Химок» отличился Антон Заболотный (57).

«Динамо» набрало 24 очка и поднялось на десятое место в таблице, «Химки» (23 очка) идут на 12-й строчке.

В 24-м туре «Динамо» сыграет со «Спартаком» 11 апреля, а «Химки» 13 апреля примут «Крылья Советов».