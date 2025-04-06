Игрока махачкалинского «Динамо» унесли с поля на носилках в матче РПЛ
Словенский защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо покинул поле на носилках в матче РПЛ с «Химками» из-за травмы колена.
Джапо получил повреждение на 15-й минуте, когда неудачно приземлился, перепрыгивая через сделавшего подкат Роберта Мехию.
Джапо 22 года, играет за «Динамо» с лета 2024 года. В этом сезоне провел 23 матча и забил два гола.
«Динамо» в первом тайме забило «Химкам» три безответных мяча.
Матч 23-го тура проходит в Каспийске.
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