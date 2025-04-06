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Игрока махачкалинского «Динамо» унесли с поля на носилках в матче РПЛ

Игрока махачкалинского «Динамо» унесли с поля на носилках в матче с «Химками»
В матче с «Химками» защитник «Динамо» Ян Джапо неудачно приземлился на газон после подката Роберта Мехии и схватился за колено
Ян Джапо
Ян Джапо (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Словенский защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо покинул поле на носилках в матче РПЛ с «Химками» из-за травмы колена.

Джапо получил повреждение на 15-й минуте, когда неудачно приземлился, перепрыгивая через сделавшего подкат Роберта Мехию.

Джапо 22 года, играет за «Динамо» с лета 2024 года. В этом сезоне провел 23 матча и забил два гола.

«Динамо» в первом тайме забило «Химкам» три безответных мяча.

Матч 23-го тура проходит в Каспийске.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Динамо Махачкала Российская премьер-лига (РПЛ)
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