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Коростелев и Непряева выиграли общий зачет Кубка России по лыжным гонкам

Лыжник Коростелев выиграл общий зачет Кубка России, Большунов — третий
У мужчин тройку призеров общего зачета составили Савелий Коростелев, Сергей Ардашев и Александр Большунов, у женщин — Дарья Непряева, Екатерина Смирнова и Елизавета Маслакова
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Лыжник Савелий Коростелев стал победителем общего зачета Кубка России, который завершился в воскресенье в Кировске (Мурманская область).

Коростелев набрал 1105 очков. Второе место занял Сергей Ардашев (1033), третье — Александр Большунов (982).

Трехкратный олимпийский чемпион Большунов неудачно начал сезон из-за проблем со здоровьем и выиграл первую гонку только 25 января, а в финале Кубка в Кировске победил во всех стартах.

Большунов выиграл шестую гонку подряд в финале Кубка России
Спорт
Александр Большунов

У женщин общий зачет выиграла Дарья Непряева (1046), второй стала Екатерина Смирнова (897), третьей — Елизавета Маслакова (775). Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева, вернувшаяся к соревнованиям в конце декабря, заняла пятое место (721).

Российские лыжники с 2022 года отстранены от турниров международной федерации FIS.

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Анна Сатдинова
лыжи Александр Большунов Савелий Коростелев
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