Коростелев и Непряева выиграли общий зачет Кубка России по лыжным гонкам
Лыжник Савелий Коростелев стал победителем общего зачета Кубка России, который завершился в воскресенье в Кировске (Мурманская область).
Коростелев набрал 1105 очков. Второе место занял Сергей Ардашев (1033), третье — Александр Большунов (982).
Трехкратный олимпийский чемпион Большунов неудачно начал сезон из-за проблем со здоровьем и выиграл первую гонку только 25 января, а в финале Кубка в Кировске победил во всех стартах.
У женщин общий зачет выиграла Дарья Непряева (1046), второй стала Екатерина Смирнова (897), третьей — Елизавета Маслакова (775). Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева, вернувшаяся к соревнованиям в конце декабря, заняла пятое место (721).
Российские лыжники с 2022 года отстранены от турниров международной федерации FIS.
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