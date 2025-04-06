Коростелев и Непряева выиграли общий зачет Кубка России по лыжным гонкам

У мужчин тройку призеров общего зачета составили Савелий Коростелев, Сергей Ардашев и Александр Большунов, у женщин — Дарья Непряева, Екатерина Смирнова и Елизавета Маслакова

Савелий Коростелев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Лыжник Савелий Коростелев стал победителем общего зачета Кубка России, который завершился в воскресенье в Кировске (Мурманская область).

Коростелев набрал 1105 очков. Второе место занял Сергей Ардашев (1033), третье — Александр Большунов (982).

Трехкратный олимпийский чемпион Большунов неудачно начал сезон из-за проблем со здоровьем и выиграл первую гонку только 25 января, а в финале Кубка в Кировске победил во всех стартах.

У женщин общий зачет выиграла Дарья Непряева (1046), второй стала Екатерина Смирнова (897), третьей — Елизавета Маслакова (775). Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева, вернувшаяся к соревнованиям в конце декабря, заняла пятое место (721).

Российские лыжники с 2022 года отстранены от турниров международной федерации FIS.