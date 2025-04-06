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Большунов выиграл шестую гонку подряд в финале Кубка России

Александр Большунов масс-старт в финале Кубка России
В тройку призеров мужского масс-старта на 10 км вошли Александр Большунов, Денис Спицов и Евгений Семяшкин. Женский масс-старт выиграла Алина Пеклецова
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в масс-старте на 10 км свободным стилем в финале Кубка России в Кировске (Мурманская область).

Большунов преодолел дистанцию за 28 минут 29,9 секунды. Он на 4,8 секунды опередил Дениса Спицова и на 31 секунду — Евгения Семяшкина.

Лидер сборной России, по ходу сезона испытывавший проблемы со здоровьем, выиграл в финале Кубка России все шесть гонок.

«Главное, что после сложного сезона я нашел себя. Если бы не смог до конца сезона найти, то пришлось бы думать, что было сделано не так», — сказал Большунов после масс-старта в эфире «Матч ТВ».

Женский масс-старт ранее в воскресенье выиграла Алина Пеклецова (32.40,2), которая почти на минуту опередила Дарью Каневу (второе место) и Дарью Непряеву (третья). Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева стала четвертой.

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Анна Сатдинова
лыжи Александр Большунов Наталья Терентьева (Непряева)
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