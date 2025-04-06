Большунов выиграл шестую гонку подряд в финале Кубка России
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в масс-старте на 10 км свободным стилем в финале Кубка России в Кировске (Мурманская область).
Большунов преодолел дистанцию за 28 минут 29,9 секунды. Он на 4,8 секунды опередил Дениса Спицова и на 31 секунду — Евгения Семяшкина.
Лидер сборной России, по ходу сезона испытывавший проблемы со здоровьем, выиграл в финале Кубка России все шесть гонок.
«Главное, что после сложного сезона я нашел себя. Если бы не смог до конца сезона найти, то пришлось бы думать, что было сделано не так», — сказал Большунов после масс-старта в эфире «Матч ТВ».
Женский масс-старт ранее в воскресенье выиграла Алина Пеклецова (32.40,2), которая почти на минуту опередила Дарью Каневу (второе место) и Дарью Непряеву (третья). Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева стала четвертой.
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