Лыжник Большунов выиграл первую гонку в сезоне

Трехкратный олимпийский чемпион стал победителем спринта на шестом этапе Кубка России в Ижевске

Александр Большунов (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завоевал золото в спринте свободным стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Ижевске.

В финале он показал результат 4 минуты 3,36 секунды.

Вторым стал Александр Терентьев (отставание 0,18 секунды), третье место занял Денис Филимонов (+0,60).

Большунов одержал свою первую победу в сезоне.

Лидер сборной России неудачно начал текущий сезон, лыжник не побеждал в гонках Кубка России и был вынужден после перенесенного коронавируса пройти медобследование. В прошлом сезоне он выиграл большинство гонок, в которых стартовал.

У женщин в Ижевске спринт выиграла Наталья Терентьева, второй стала Алена Баранова, третьей — Анастасия Фалеева.