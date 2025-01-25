Лыжник Большунов выиграл первую гонку в сезоне
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завоевал золото в спринте свободным стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Ижевске.
В финале он показал результат 4 минуты 3,36 секунды.
Вторым стал Александр Терентьев (отставание 0,18 секунды), третье место занял Денис Филимонов (+0,60).
Большунов одержал свою первую победу в сезоне.
Лидер сборной России неудачно начал текущий сезон, лыжник не побеждал в гонках Кубка России и был вынужден после перенесенного коронавируса пройти медобследование. В прошлом сезоне он выиграл большинство гонок, в которых стартовал.
У женщин в Ижевске спринт выиграла Наталья Терентьева, второй стала Алена Баранова, третьей — Анастасия Фалеева.
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