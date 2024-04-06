Российский теннисист Котов проиграл в полуфинале турнира ATP в Марракеше

Российский теннисист проиграл в полуфинале турнира в Марокко

Павел Котов, занимающий 68-е место в рейтинге ATP, в 1/2 финала в Марракеше уступил испанцу Роберто Карбальес-Баэне в двух сетах

Павел Котов (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Российский теннисист Павел Котов не смог выйти в финал турнира ATP в Марракеше (Марокко).

В 1/2 финала 25-летний россиянин уступил испанцу Роберто Карбальес-Баэне, 64-й ракетке мира, со счетом 4:6, 2:6.

В решающем матче соперником испанца будет итальянец Маттео Берреттини или аргентинец Мариано Навоне.

Котов сейчас занимает 68-е место в мировом рейтинге. В октябре 2023 года он впервые в своей карьере дошел до финала турнира ATP, но в решающем матче в Стокгольме уступил французу Гаэлю Монфису.

В Марракеше в прошлом году Котов также дошел до полуфинала, что было его первым серьезным успехом на турнирах ATP.

Турнир в Марракеше завершится 7 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €579 тыс.