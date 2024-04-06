 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российский теннисист проиграл в полуфинале турнира в Марокко

Российский теннисист Котов проиграл в полуфинале турнира ATP в Марракеше
Павел Котов, занимающий 68-е место в рейтинге ATP, в 1/2 финала в Марракеше уступил испанцу Роберто Карбальес-Баэне в двух сетах
Павел Котов
Павел Котов (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Российский теннисист Павел Котов не смог выйти в финал турнира ATP в Марракеше (Марокко).

В 1/2 финала 25-летний россиянин уступил испанцу Роберто Карбальес-Баэне, 64-й ракетке мира, со счетом 4:6, 2:6.

В решающем матче соперником испанца будет итальянец Маттео Берреттини или аргентинец Мариано Навоне.

Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов на ОИ-2024
Спорт
Станислав Поздняков

Котов сейчас занимает 68-е место в мировом рейтинге. В октябре 2023 года он впервые в своей карьере дошел до финала турнира ATP, но в решающем матче в Стокгольме уступил французу Гаэлю Монфису.

В Марракеше в прошлом году Котов также дошел до полуфинала, что было его первым серьезным успехом на турнирах ATP.

Турнир в Марракеше завершится 7 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €579 тыс.

Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото

В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН

В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов

Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома

Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Павел Котов
Материалы по теме
Песков заявил, что теннисисты с честью отстаивают флаг России
Спорт
Журова назвала российских теннисистов «вынужденными иноагентами»
Спорт
Российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Марокко
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
РПЛ назвала дату матча ЦСКА — «Спартак» в перенесенном из-за выборов туре Спорт, 17:10
Медведев назвал Макрона и других западных лидеров спонсорами терроризма Политика, 16:56
Путин освободил участников спецоперации от уплаты процентов по кредитам Инвестиции, 16:55
Российский теннисист проиграл в полуфинале турнира в Марокко Спорт, 16:52
Над Белгородской областью сбили дрон Политика, 16:51
Вознаграждение главы Boeing выросло на 45% перед кризисом в компании Бизнес, 16:49
«Локомотив» оказался в шаге от выхода в финал плей-офф КХЛ Спорт, 16:43
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Путин запретил увольнять вдов участников боевых действий Политика, 16:42
Дамба, которую прорвало в Орске. Карта Общество, 16:41
В Оренбурге не увидели риска «масштабного» затопления новых районов Орска Общество, 16:38
«Манчестер Сити» одержал волевую победу в АПЛ, пропустив на 3-й минуте Спорт, 16:29
В России ввели штрафы за спам-звонки до ₽1 млн Общество, 16:28
Путин подписал закон об усилении контроля за педофилами Политика, 16:18
Обновленную модель люксового Aurus представят на инаугурации Путина Бизнес, 16:02