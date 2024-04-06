Российский теннисист проиграл в полуфинале турнира в Марокко
Российский теннисист Павел Котов не смог выйти в финал турнира ATP в Марракеше (Марокко).
В 1/2 финала 25-летний россиянин уступил испанцу Роберто Карбальес-Баэне, 64-й ракетке мира, со счетом 4:6, 2:6.
В решающем матче соперником испанца будет итальянец Маттео Берреттини или аргентинец Мариано Навоне.
Котов сейчас занимает 68-е место в мировом рейтинге. В октябре 2023 года он впервые в своей карьере дошел до финала турнира ATP, но в решающем матче в Стокгольме уступил французу Гаэлю Монфису.
В Марракеше в прошлом году Котов также дошел до полуфинала, что было его первым серьезным успехом на турнирах ATP.
Турнир в Марракеше завершится 7 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €579 тыс.
Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности
Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото
В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео
В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН
В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов
Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома
Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский