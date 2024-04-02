Федотов рассказал, как перепутал ворота в дебютном матче НХЛ

Перед началом овертайма голкипер «Филадельфии» встал не в те ворота. Дело в том, что перед началом дополнительного времени в НХЛ команды меняются сторонами, а в КХЛ так не поступают

Фото: «Филадельфия Флайерз»

Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов заявил, что не видит ничего страшного в том, что он перепутал ворота во время дебютного матча в НХЛ.

Россиянин дебютировал в НХЛ в домашнем матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ), выйдя на замену во втором периоде. Перед началом овертайма он остался на своей половине, как это происходит в КХЛ, но в НХЛ в дополнительное время команды меняются сторонами.

«Я перед овертаймом особо не вникал в подробности. Тут другая лига — я даже не думал, меняются тут воротами или нет. Не знал, какая концепция. Поэтому остался в рамке», — сказал Федотов «Матч ТВ».

К Федотову перед началом овертайма подъехал голкипер «Айлендерс» Семен Варламов и указал на ошибку. «Ничего страшного. Людям только дай возможность, они зацепятся за любой курьез в их понимании. А я нормально к этому отношусь. Поехал и все», — добавил Федотов.

Россиянин начинал нынешний сезон в ЦСКА, после вылета армейцев из плей-офф с ним был расторгнут контракт и Федотов отправился в НХЛ.