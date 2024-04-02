 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Федотов рассказал, как перепутал ворота в дебютном матче НХЛ

Федотов рассказал, как перепутал ворота в овертайме в дебютном матче НХЛ
Перед началом овертайма голкипер «Филадельфии» встал не в те ворота. Дело в том, что перед началом дополнительного времени в НХЛ команды меняются сторонами, а в КХЛ так не поступают
Фото: «Филадельфия Флайерз»
Фото: «Филадельфия Флайерз»

Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов заявил, что не видит ничего страшного в том, что он перепутал ворота во время дебютного матча в НХЛ.

Россиянин дебютировал в НХЛ в домашнем матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ), выйдя на замену во втором периоде. Перед началом овертайма он остался на своей половине, как это происходит в КХЛ, но в НХЛ в дополнительное время команды меняются сторонами.

«Я перед овертаймом особо не вникал в подробности. Тут другая лига — я даже не думал, меняются тут воротами или нет. Не знал, какая концепция. Поэтому остался в рамке», — сказал Федотов «Матч ТВ».

К Федотову перед началом овертайма подъехал голкипер «Айлендерс» Семен Варламов и указал на ошибку. «Ничего страшного. Людям только дай возможность, они зацепятся за любой курьез в их понимании. А я нормально к этому отношусь. Поехал и все», — добавил Федотов.

Россиянин начинал нынешний сезон в ЦСКА, после вылета армейцев из плей-офф с ним был расторгнут контракт и Федотов отправился в НХЛ.

Российский вратарь дебютировал в НХЛ после скандального сезона в КХЛ
Спорт
Иван Федотов

Мэр Белгорода показал последствия ракетных городу по городу. Видео

ЦБ назвал условия повышения ключевой ставки. Список

Для использования ChatGPT для больше не нужна регистрация

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

Вв России подорожали автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Карточки

Атака беспилотников в Татарстане попала на видео

Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Филадельфия Флайерз Иван Федотов
Материалы по теме
Перешедший в клуб НХЛ Федотов поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку
Спорт
Федотов начнет выступать в НХЛ в качестве запасного голкипера
Спорт
Федотов рассказал о пережитых двух трудных годах перед переходом в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 99,57 (+0,04) Инвестиции, 01 апр, 16:57 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 92,29 (-0,07) Инвестиции, 01 апр, 16:57
ФАС проверит цены на яйца в «Пятерочке», «Магните» и «Ашане» Бизнес, 12:16
Подключаем органы чувств: 10 советов, чтобы быстро выучить английский Pro, 12:11
5 роскошных пентхаусов с видом на парк: от Манхэттена до Москвы Недвижимость, 12:09
Глава Федерации велоспорта Липецкой области погиб в ДТП в 33 года Спорт, 12:02
Бывший дом актера Дэнни Де Вито выставили на продажу за $19,8 млн Недвижимость, 12:02
GenerationS запустит спецпроект об инновационном развитии России РБК Компании, 12:00
Третий российский программист стал долларовым миллиардером Бизнес, 11:56
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Глава МФК «Займер» рассказал о целях и схеме проведения IPO Инвестиции, 11:56
В школе в финском Вантаа подросток открыл стрельбу Общество, 11:51
Мэрия анонсировала обустройство городского променада в Даниловском районе Город, 11:47
Как вывести приложение в топ App Store и Google Play Pro, 11:31
Bloomberg узнал об опасениях жителей города Болгарии из-за завода ЛУКОЙЛа Политика, 11:30
Аналитики Decentral Park заявили о начале ранней стадии сезона альткоинов Крипто, 11:27
При ударе Израиля погибли гуманитарные работники из США и Британии Политика, 11:24