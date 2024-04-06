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Ферстаппен выиграл четвертую подряд квалификацию в сезоне «Формулы-1»

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии «Формулы-1»
Вторым в Гран-при Японии будет стартовать Серхио Перес, третьим — Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем квалификации четвертого в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Японии.

Голландец выиграл свой 36-й в карьере поул и четвертый в нынешнем сезоне.

26-летний голландец, который выиграл три последних чемпионата «Формулы-1», одержал победы в первых двух гонках нынешнего сезона, а в третьей не доехал до финиша.

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Вторым будет стартовать партнер Ферстаппена мексиканец Серхио Перес, третьим — британец Ландо Норрис из McLaren.

Гонка Гран-при Японии состоится 7 апреля, начало — 8:00 мск.

Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов в нынешнем сезоне, набрав 51 очко. На втором месте монегаск Шарль Леклер из Ferrari (47), на третьем — Перес (46).

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Иван Витченко Иван Витченко
автогонки Макс Ферстаппен Формула-1 «Формула-1»
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