Сайнс выиграл гонку «Формулы-1» в Австралии после схода Ферстаппена
Испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс-младший стал победителем Гран-при Австралии «Формулы-1», который прошел в Мельбурне.
Второе место занял его партнер по команде монегаск Шарль Леклер, третье — британец Ландо Норрис (McLaren).
Сайнс пропустил предыдущий этап в Саудовской Аравии 9 марта из-за аппендицита. Для 29-летнего испанца это третья победа в «королевских гонках» в карьере.
Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен (Red Bull) сошел на четвертом круге из-за возгорания тормозного диска.
В топ-10 в Мельбурне также попали: 4. Оскар Пиастри (McLaren); 5. Серхио Перес (Red Bull); 6. Фернандо Алонсо (Aston Martin); 7. Лэнс Стролл (Aston Martin); 8. Юки Цунода (RB); 9. Нико Хюлькенберг (Haas); 10. Кевин Магнуссен (Haas).
Следующая гонка пройдет в японской Судзуке 7 апреля.
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