Пилот Ferrari Сайнс победил на Гран-при Австралии F1 после схода Ферстаппена

Сайнс выиграл гонку «Формулы-1» в Австралии после схода Ферстаппена

У Макса Ферстаппена возникли проблемы с тормозами, и он сошел на четвертом круге. На подиум попали пилоты Ferrari Карлос Сайнс и Шарль Леклер, а также Ландо Норрис из McLaren

Карлос Сайнс-младший (Фото: Peter Fox / Getty Images)

Испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс-младший стал победителем Гран-при Австралии «Формулы-1», который прошел в Мельбурне.

Второе место занял его партнер по команде монегаск Шарль Леклер, третье — британец Ландо Норрис (McLaren).

Сайнс пропустил предыдущий этап в Саудовской Аравии 9 марта из-за аппендицита. Для 29-летнего испанца это третья победа в «королевских гонках» в карьере.

Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен (Red Bull) сошел на четвертом круге из-за возгорания тормозного диска.

В топ-10 в Мельбурне также попали: 4. Оскар Пиастри (McLaren); 5. Серхио Перес (Red Bull); 6. Фернандо Алонсо (Aston Martin); 7. Лэнс Стролл (Aston Martin); 8. Юки Цунода (RB); 9. Нико Хюлькенберг (Haas); 10. Кевин Магнуссен (Haas).

Следующая гонка пройдет в японской Судзуке 7 апреля.