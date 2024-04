После решения суда о снятии санкций ЕС автогонщик Никита Мазепин дал интервью «РБК Спорт». Он рассказал, каковы теперь его шансы вернуться в «Формулу-1», насколько часто смотрит гонки и почему редко садится за руль вне трассы

— Европейский суд постановил аннулировать санкции в отношении вас. Как шла борьба в суде?

— Процесс был очень долгим, но он был для меня очень важен. Я 18 лет работал, чтобы попасть в «Формулу-1». Готовился ко второму сезону. У нас были большие ожидания от него. Но 9 марта [2022 года] были введены санкции, которые не позволили мне продолжить выступление в «Формуле-1». Я очень рад этому решению суда. Теперь нужно дождаться имплементации.

— В 2022 году вы подали в суд на свою бывшую команду Haаs и ее руководителя Гюнтера Штайнера. На каком этапе это дело сейчас?

— Судебное разбирательство продолжается. И это дело никак не связано с решением суда ЕС. Дело уже было рассмотрено в арбитраже. И мы ждем решения, которое, надеюсь, скоро будет вынесено.

— Ваш кейс — исключение или правило? Советуете другим россиянам продолжать борьбу?

— За свои права должен бороться каждый вне зависимости от внешних обстоятельств. Если логически рассуждать, то это не исключение из правил. Но статистика после 2000 года очень грустная. Так что наше дело является прецедентом.

Считаю, каждый спортсмен должен бороться за свои права. И мой благотворительный фонд как раз помогает спортсменам на моем примере бороться за свои права.

— Ваш фонд существует с 2022 года. Каковы его результаты?

— Я доволен результатами. У нас более 125 подопечных в фонде. Около 30 подопечных получили образование в МГУ, самом престижном университете страны, который является и моим родным вузом. Я до сих пор там учусь в аспирантуре. Так что результат хороший.

— Каковы шансы вернуться в «Формулу-1»?

— Конечно, после решения суда шансы резко возросли. Но вернуться в «Формулу-1» не так просто. Туда сложно попасть, а вернуться еще сложнее. Но когда мы только начали судиться, в успех практически никто не верил. Поэтому, как бы сейчас абсурдно и смешно ни звучало, я верю, что мое возвращение в «Формулу-1» возможно. Но для начала нужно добиться имплементации решения суда.

Это не так просто, как кажется. У нас есть прошлогодний опыт, когда мы получили обеспечительные меры, и я должен был получить возможность въезда в страны ЕС для выступления. Но, к сожалению, мне позволили въехать только по национальной визе в Италию на медицинское обследование. И, конечно, после такого кейса было тяжело общаться с кем-то из команд. Гонщик нужен во всех странах присутствия «Формулы-1» или других серий. А если ты можешь въехать только в Италию, то о чем может идти речь.

Сейчас мы добились глобальной отмены санкций. Я надеюсь, что решения об отмене санкций не заставят себя долго ждать и у меня будут ровно такие же права на въезд в страны ЕС, как у любого другого гонщика.

Video

— Власти ряда европейских стран отказываются впускать россиян для участия в соревнованиях, несмотря на разрешения международных организаций и отсутствие санкций. Не боитесь столкнуться с аналогичными проблемами?

— Ожидаю ли я каких-то дополнительных трудностей? Безусловно. Жизнь постоянно преподносит и положительные, и отрицательные сюрпризы. Но с каждый таким сюрпризом нужно разбираться, как говорится, case by case. Я понимаю, что будет непросто.

Есть огромное количество людей в «Формуле-1» и вне ее, которые адекватно понимают эту ситуацию и написали мне слова поддержки. Мне недавно исполнилось 25 лет. Я считаю, что могу еще долго выступать в спорте. Я на это настроен. Поэтому все проблемы буду решать с холодной головой и добиваться своего, как я это делаю последние два года.

— Все зависит о того, насколько быстро решение суда ЕС будет исполнено. Я надеюсь, исполнение не заставит себя долго ждать. Я каждый раз просыпаюсь и пытаюсь найти в телефоне хорошие новости.

У меня есть планы выступить в ралли-рейде «Шелковый путь» в нынешнем году. Маршрут будет идти вплоть до Китая. Он будет проходит через места, которые любому туристу захотелось бы посетить.

Серия Ле-Ман мне интересна. Мне нужно поддерживать накат. И если я получу возможность въезжать в страны ЕС, то обязательно буду выступать.

Оказавшись под санкциями, Мазепин продолжил участвовать в автогонках. В июле 2022 года стал победителем ралли-марафона «Шелковый путь» в общем зачете мотовездеходов. В 2023–2024 годах завоевал титул вице-чемпиона Азиатской серии Ле-Ман.

После приостановки карьеры в «Формуле-1» Мазепин основал фонд We Compete As One для помощи спортсменам, отстраненным от международных соревнований не по спортивным причинам. О его создании он объявил в июне 2022 года на Петербургском экономическом форуме.