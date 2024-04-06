Министр заявил о недопустимой риторике после слов главы ОКР о теннисистах

По словам Олега Матыцина, сегодня особенно важно относиться с уважением друг к другу внутри профессионального спортивного сообщества

Олег Матыцин (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене, заявил журналистам министр спорта Олег Матыцин. Это заявление прозвучало вскоре после поста главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, который написал, что согласен с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, назвавшей «командой бомжей» российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Сегодня особенно важно относиться с уважением друг к другу внутри профессионального спортивного сообщества. Недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене», — сказал Матыцин.

Он уверен, что в нынешнее время необходимо с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде. «У нас великая страна с великой историей и славными победами. За каждым достижением стоит громадный труд, вклад тренеров, медицинского персонала и других специалистов, а значит и всей спортивной отрасли», — сказал Матыцин. По его словам, отечественные спортсмены едут на Олимпиаду защищать не только свою спортивную честь, но и честь родной страны, несмотря на санкции со стороны МОК.

«Сейчас на нас обращены пристальные взгляды всего мирового спортивного сообщества, поэтому особенно важно продемонстрировать пример консолидации, не давать поводов для разобщенности — подытожил Матыцин.

Утром 5 апреля глава ОКР Поздняков назвал планирующих ехать на Олимпиаду российских тенниссистов «командой иноагентов». Свои слова он обосновал тем, что они «большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО».

Российские теннисисты после начала военных действий на Украине участвуют во всех международных турнирах, хоть и в нейтральном статусе. Пока никто из российских теннисистов не говорил о нежелании выступать на Олимпиаде в Париже.