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Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев проведет последний бой

Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев проведет последний бой в Челябинске
Сергей Ковалев заявил, что решил завершить карьеру, потому что «перегорел». Его последним соперником будет немецкий боксер Манн, бой пройдет 19 апреля в Челябинске
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Бывший чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF Сергей Ковалев проведет последний поединок в карьере 19 апреля в Челябинске, сообщает «Матч ТВ».

Соперником россиянина, которому перед боем исполнится 42 года, будет немецкий боксер Артур Манн. Ковалев с Манном провели первую дуэль взглядов на церемонии взвешивания перед турниром «Ночь чемпионов IBA», который пройдет в Москве 7 марта.

Ковалев заявил, что «хочет порадовать публику».

«У меня в последние 4–5 лет редко происходили бои. Это негативно сказывалось на моем эмоциональном состоянии, подготовке. Я не знаю, как это назвать. Просто перегорел, как пацан», — сказал Ковалев.

Российский боксер Ковалев уступил в первом бою после двухлетнего перерыва
Спорт
Сергей Ковалев

Предыдущий бой Ковалев провел в мае 2024 года после двухлетнего перерыва. Он проиграл в Эр-Рияде представителю Швеции Робину Сафару решением судей.

Ковалев за карьеру одержал 35 побед, потерпел пять поражений и один бой завершил вничью.

В 2014-м журнал The Ring признал его боксером года — из россиян позднее этой награды был удостоен только Дмитрий Бивол (2022).

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Анна Сатдинова
Сергей Ковалев (боксер) бокс Челябинск
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