Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев проведет последний бой в Челябинске

Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев проведет последний бой

Сергей Ковалев заявил, что решил завершить карьеру, потому что «перегорел». Его последним соперником будет немецкий боксер Манн, бой пройдет 19 апреля в Челябинске

Сергей Ковалев (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Бывший чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF Сергей Ковалев проведет последний поединок в карьере 19 апреля в Челябинске, сообщает «Матч ТВ».

Соперником россиянина, которому перед боем исполнится 42 года, будет немецкий боксер Артур Манн. Ковалев с Манном провели первую дуэль взглядов на церемонии взвешивания перед турниром «Ночь чемпионов IBA», который пройдет в Москве 7 марта.

Ковалев заявил, что «хочет порадовать публику».

«У меня в последние 4–5 лет редко происходили бои. Это негативно сказывалось на моем эмоциональном состоянии, подготовке. Я не знаю, как это назвать. Просто перегорел, как пацан», — сказал Ковалев.

Предыдущий бой Ковалев провел в мае 2024 года после двухлетнего перерыва. Он проиграл в Эр-Рияде представителю Швеции Робину Сафару решением судей.

Ковалев за карьеру одержал 35 побед, потерпел пять поражений и один бой завершил вничью.

В 2014-м журнал The Ring признал его боксером года — из россиян позднее этой награды был удостоен только Дмитрий Бивол (2022).