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Российский боксер Ковалев уступил в первом бою после двухлетнего перерыва

Сергей Ковалев уступил шведу Сафару в первом бою после двухлетнего перерыва
Российский боксер единогласным решением судей уступил шведу Робину Сафару. До этого поединка Ковалев, экс-чемпион WBO, IBF и WBA в полутяжелом весе, в последний раз выходил на ринг в мае 2022-го
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Российский боксер Сергей Ковалев неудачно вернулся на ринг после двухлетнего перерыва. В десятираундовом поединке в первом тяжелом весе (до 90,71 кг), прошедшем в Эр-Рияде, он уступил представителю Швеции Робину Сафару.

Судьи единогласно отдали победу шведу, Ковалев в 10-м раунде побывал в нокдауне.

Ковалеву 41 год, в последний раз до этого выходил на ринг в мае 2022 года, когда победил решением судей болгарина Тервела Пулева. А до этого был перерыв еще на 2,5 года, в ноябре 2019-го он уступил мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,37 кг).

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Ранее Ковалев также был чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), кроме того, он является одним из двух россиянин, которые удостаивались звания лучшего боксера года по версии журнала The Ring.

Всего на его счету теперь 35 побед (29 нокаутом), пять поражений, одна ничья на профессиональном ринге. 31-летний Сафар выиграл все 17 своих боев.

В октябре 2020 года суд в штате Калифорния, где проживает Ковалев, назначил ему наказание в виде трех лет условного срока за избиение американской модели Джейми Фронтц.

В январе 2021-го допинг-тест Ковалева перед поединком с Бектемиром Меликузиевым из Узбекистана дал положительный результат на синтетический тестостерон, россиянин был временно отстранен от выступлений и возобновил карьеру после шести подряд отрицательных допинг-тестов.

Позднее в главном бою боксерского вечера в Эр-Рияде сразятся британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик. На кону стоят титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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бокс Сергей Ковалев (боксер)

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