 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Клуб вратаря сборной России проиграл «Ливерпулю» на последних минутах

ПСЖ вратаря сборной Сафонова проиграл «Ливерпулю» на последних минутах в ЛЧ
На 87-й минуте «Ливерпуль» в контратаке забил гол, который на свой счет записал Харви Эллиот. Этот удар стал для английского клуба первым в матче. К этому времени ПСЖ совершил 10 ударов в створ
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Global Look Press)

Французский ПСЖ дома проиграл английскому «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра прошла в Париже и завершилась со счетом 0:1.

На 20-й минуте полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия забил гол, который был отменен после просмотра повтора.

На 87-й минуте «Ливерпуль» в контратаке забил гол, который на свой счет записал Харви Эллиот. Этот удар стал для английского клуба первым в матче. К этому времени ПСЖ совершил 10 ударов в створ. Всего ПСЖ к моменту гола совершил более 25 ударов по воротам, «Ливерпуль» — два.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов просидел весь матч в запасе. С февраля россиянин провел три матча. Два из них — в Кубке Франции, где команда выступает полурезервным составом. В последний раз он вышел на поле 26 февраля в кубковом матче.

«Ливерпуль» выиграл общий этап Лиги чемпионов, ПСЖ занял 15-е место и до последнего тура боролся за выход в плей-офф.

Сафонов впервые с декабря сыграет за ПСЖ в чемпионате Франции
Спорт
Матвей Сафонов

В другом матче игрового дня встретились две немецкие команды — мюнхенская «Бавария» дома обыграла леверкузенский «Байер» (3:0). Гол на счету Гарри Кейна (9-я и 75-я минуты) и Джамала Мусиалы (54). На 62-й минуте был удален с поля защитник «Байера» Норди Мукиеле.

Лиссабонская «Бенфика» дома проиграла «Барселоне» — 0:1. При этом португальский клуб с 22-й минуты играл в большинстве из-за удаления защитника испанского клуба Пау Кубарси. Гол на 61-й минуте забил Рафинья.

Итальянский «Интер» в гостях обыграл «Фейенорд» со счетом 2:0 благодаря голам Маркуса Тюрама (36) и Лаутаро Мартинеса (50)

Ответные игры пройдут 11 марта.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Лига Чемпионов ПСЖ Ливерпуль ФК Барселона ФК Бавария Матвей Сафонов
Материалы по теме
Сафонов впервые с декабря сыграет за ПСЖ в чемпионате Франции
Спорт
Журналист L'Equipe узнал, что украинец не перешел в ПСЖ из-за Сафонова
Спорт
Матвей Сафонов назвал смешанными чувства от первого трофея в составе ПСЖ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 95,7 (+1,8) Инвестиции, 05 мар, 17:33 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 89,79 (+0,54) Инвестиции, 05 мар, 17:33
Захарова отреагировала на слова Макрона о РоссииПолитика, 02:03
В Ирландии одобрили проект, разрешающий отправку спецназа на УкраинуПолитика, 01:53
Reuters узнал о скором завершении плана Франции и Британии по УкраинеПолитика, 01:40
Клуб вратаря сборной России проиграл «Ливерпулю» на последних минутахСпорт, 01:11
Макрон назвал Россию «угрозой» для Франции и ЕвропыПолитика, 01:07
В Кривом Роге и Днепре прозвучали взрывыПолитика, 00:57
На Украине оштрафовали военкома за мобилизацию в ВСУ россиянинаПолитика, 00:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экс-тренера «Милана» дисквалифицировали на «беспрецедентный» срокСпорт, 00:43
Белый дом объяснил приостановку помощи Украине пересмотром финансированияПолитика, 00:37
Азербайджан решил закрыть представительство Красного Креста в странеПолитика, 00:04
В России изменился топ регионов-лидеров по количеству студентовОбщество, 00:01
Счетная палата указала на недостатки мер господдержки инновацийТехнологии и медиа, 00:01
Sky сообщил о развороте самолетов США с оружием для УкраиныПолитика, 05 мар, 23:54
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 05 мар, 23:30