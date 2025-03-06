Клуб вратаря сборной России проиграл «Ливерпулю» на последних минутах

На 87-й минуте «Ливерпуль» в контратаке забил гол, который на свой счет записал Харви Эллиот. Этот удар стал для английского клуба первым в матче. К этому времени ПСЖ совершил 10 ударов в створ

Матвей Сафонов (Фото: Global Look Press)

Французский ПСЖ дома проиграл английскому «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра прошла в Париже и завершилась со счетом 0:1.

На 20-й минуте полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия забил гол, который был отменен после просмотра повтора.

На 87-й минуте «Ливерпуль» в контратаке забил гол, который на свой счет записал Харви Эллиот. Этот удар стал для английского клуба первым в матче. К этому времени ПСЖ совершил 10 ударов в створ. Всего ПСЖ к моменту гола совершил более 25 ударов по воротам, «Ливерпуль» — два.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов просидел весь матч в запасе. С февраля россиянин провел три матча. Два из них — в Кубке Франции, где команда выступает полурезервным составом. В последний раз он вышел на поле 26 февраля в кубковом матче.

«Ливерпуль» выиграл общий этап Лиги чемпионов, ПСЖ занял 15-е место и до последнего тура боролся за выход в плей-офф.

В другом матче игрового дня встретились две немецкие команды — мюнхенская «Бавария» дома обыграла леверкузенский «Байер» (3:0). Гол на счету Гарри Кейна (9-я и 75-я минуты) и Джамала Мусиалы (54). На 62-й минуте был удален с поля защитник «Байера» Норди Мукиеле.

Лиссабонская «Бенфика» дома проиграла «Барселоне» — 0:1. При этом португальский клуб с 22-й минуты играл в большинстве из-за удаления защитника испанского клуба Пау Кубарси. Гол на 61-й минуте забил Рафинья.

Итальянский «Интер» в гостях обыграл «Фейенорд» со счетом 2:0 благодаря голам Маркуса Тюрама (36) и Лаутаро Мартинеса (50)

Ответные игры пройдут 11 марта.